"Harmatan" soğuğu Nijerya'nın kuzeyini etkisi altına aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Harmatan' soğuğu Nijerya'nın kuzeyini etkisi altına aldı - Son Dakika

"Harmatan" soğuğu Nijerya'nın kuzeyini etkisi altına aldı

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, kurak mevsimde başlayan, kuru ve soğuk rüzgardan oluşan "harmatan" özellikle ülkenin kuzeyinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, kurak mevsimde başlayan, kuru ve soğuk rüzgardan oluşan "harmatan" özellikle ülkenin kuzeyinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seneki harmatanın son yıllarda yaşananların en yoğunu olduğunu söyledi.

Harmatanın, ülkenin kuzeyinde etkili olduğunu belirten yetkililer, son günlerde soğuk algınlığına bağlı olarak birçok kişinin hastaneye başvurduğunu ifade etti.

Harmattan döneminde soğuk algınlığının yanı sıra sıtma, tifo ve menenjit gibi hastalıklar da yoğun olarak görülüyor.

Sıcaklık 10 dereceye kadar düşebiliyor

Ortalama sıcaklığın 40-50 derece olduğu Nijerya'da, kurak dönemde etkili olan harmatanda sıcaklık 10 dereceye kadar düşebiliyor.

Nijerya'da kasım ile mart aylarındaki kurak mevsimde etkili olan harmatan, Sahra Çölü'nden gelen tozların Batı Afrika ülkelerini etkisi altına alan kuru ve soğuk rüzgardan oluşuyor.

Harmatan, hastalıkları da beraberinde getirdiği için "kötü rüzgar" olarak da isimlendiriliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Kano eyaletinde yaşayan İbrahim Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harmatanın hastalıkları artırdığını belirterek, "Daha çok Borno, Sokoto ve Kano gibi kuzey eyaletlerde etkili olan harmatanın neden olduğu yoğun toz insanların solunum sistemlerini olumsuz etkilerken Nijeryalılar gece yaşanan aşırı soğuklarla mücadele ediyor." dedi.

Musa, birçok insanın kurak mevsimde soğuğa karşı önlem almaya çalıştığını dile getirdi.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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