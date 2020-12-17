HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta sürümü tanıtıldı - Son Dakika

HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta sürümü tanıtıldı

17.12.2020 12:45
HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta sürümü tanıtıldı, System.String[]

Akıllı Telefonlar için HarmonyOS ekosisteminin inşasında bir kilometre taşını temsil eden HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta sürümü, Pekin'de gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı 2020'de resmi olarak tanıtıldı.

Akıllı Telefonlar için HarmonyOS ekosisteminin inşasında bir kilometre taşını temsil eden HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta sürümü, Pekin'de gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı 2020'de resmi olarak tanıtıldı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, kapsamlı HarmonyOS sistem yetenekleri, çok sayıda API ve optimize edilmiş DevEco Studio simülatörü gibi güçlü araçların tümü, HarmonyOS uyumlu akıllı telefon uygulaması geliştirmeyi kolaylaştırmak için şimdilik sadece Çin'deki geliştiricilere açık hale getirildi.

Huawei, ekosistemde daha fazla iş ortağını ağırlamayı ve kullanıcılara evde, spor salonunda, ofiste, hareket halindeyken ve yolda yeni ve derin yollarla etkileşimde bulunan, onları eğlendiren ve eğiten akıllı hizmetlerle Seamless AI Life tarafından sunulan tüm avantajlara erişim sağlamayı umuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Yazılım Mühendisliği Bölümü Başkanı Wang Chenglu, "HarmonyOS, insanların ve cihazların günlük yaşamın her alanında birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu yeniden tanımladığı için gerçek bir dönüm noktasıdır. Artık belirli yaşam senaryolarına bağımlı olmayan cihazlar ve hizmetler ile kullanıcılar cihazlarının çalışma şeklini özgürce özelleştirebiliyor. HarmonyOS, her zamankinden daha zengin uygulamalarla birlikte gelen 'süper cihazlar' ve yaşamı değiştiren 'süper hizmetler' yaratacak." ifadelerini kullandı.

HarmonyOS ve altında yatan dağıtık teknoloji, fütüristik nesnelerin interneti paradigması için tasarlandı

Verilen bilgiye göre, HarmonyOS ve altında yatan dağıtık teknoloji, fütüristik nesnelerin interneti paradigması için tasarlandı. Sistem, daha önce fiziksel olarak bağımsız cihazlardan yazılım ve donanım kaynaklarının bir araya getirilmesiyle "süper cihazlar"ın oluşturulmasına yardımcı olarak sorunsuz yapay zeka yaşamındaki hedefleri tam bir gerçekliğe dönüştürüyor. HarmonyOS, tüm cihazların kullanıcının her arzusuna yanıt vermesini ve akla gelebilecek her türlü kullanım senaryosunu idare edecek şekilde donatılmasını sağlamaya yardımcı oluyor.

HarmonyOS, ürünleri hizmetlere dönüştürmelerine yardımcı olarak donanım satıcılarının iş yapış şeklini de dönüştürecek. Tüm bağlı cihazlardan gelen donanım kaynakları, ortakların tek seferlik ürün satışıyla sınırlı olmak yerine sürekli olarak hizmet satarak daha fazla değer elde etmesini sağlamak için bir araya getirilecek.

Çoklu cihaz ara bağlantısı, bağlantının herhangi bir yazılım veya donanım farkından etkilenmeyen en alt katmandan aynı şekilde sorunsuz hale getirildi. Kullanıcının anında bağlantı kurmak ve cihaz bilgisinin telefon ekranında görselleştirilmesini sağlamak için telefonunu bir ev cihazına dokundurması yeterli oluyor. Bağlı cihazlar, ayrıca kullanıcılarına nasıl çalıştıklarını söyleyebilecek ve geleceğin gerçek akıllı evlerinin temelini atacak.

HarmonyOS, yakında daha geniş bir cihaz yelpazesi için açık kaynak hale getirilecek.

Cep Telefonu, Huawei, Pekin, Beta, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta sürümü tanıtıldı - Son Dakika


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