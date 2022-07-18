HarmonyOS 3 geliyor! Tanıtım tarihi açıklandı - Son Dakika
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HarmonyOS 3 geliyor! Tanıtım tarihi açıklandı

18.07.2022 11:00
HarmonyOS 3 geliyor! Tanıtım tarihi açıklandı

Huawei, ABD ambargosu sebebiyle geliştirdiği işletim sisteminin yeni sürümü için müjdeyi verdi. HarmonyOS 3 tanıtım tarihi açıklandı.

ABD ambargo su nedeniyle kendi işletim sistemini geliştiren Huawei, HarmonyOS'in yeni sürümünü kullanıcılara sunmak için hazırlıklara devam ediyor. Şirket, HarmonyOS 3 sürümünün tanıtım tarihini açıkladı.

HarmonyOS 3 tanıtım tarihi belli oldu

Huawei'nin HarmonyOS 3 ile birlikte nesnelerin interneti (IoT) konusuna yoğunlaşacağı iddia ediliyor. Zorlu bir süreçten geçmesine rağmen kendi ekosistemini başarıyla oluşturan şirket, kullanıcılara daha fazla yenilik sunacak.

Uygulama geliştiricileri, Huawei taraafından yayınlanan HarmonyOS 3 Developer Edition sürümüne erişebiliyor. Geliştiriciler, yenilenen API Versiyon 7 ve ArkUI sayesinde Huawei kullanıcılarına stabil uygulama sunabilecek.

HarmonyOS 3 geliyor! Tanıtım tarihi açıklandı

100 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan HarmonyOS 2, Huawei haricinde Gionee adlı marka tarafından da kullanılıyor. Gionee G13 Pro modelinde karşımıza çıkan işletim sistemi, Rusya merkezli akıllı telefon üreticisi BQ tarafından da test edilmeye başlandı. BQ CEO'su Vladimir Puzanov, HarmonyOS işletim sistemine sahip akıllı telefonu 2022 yılının ikinci yarısında piyasaya süreceklerini duyurdu.

Huawei, yeni işletim sistemini 27 Temmuz 14.30'da (TSİ) tanıtacağını açıkladı. Kullanıcılar, tanıtım sonrasında HarmonyOS 3 Beta sürümünü indirebilecek.

HarmonyOS 3 güncellemesi alacağı tahmin edilen modeller;

Huawei Mate Xs 2

Huawei Mate X2

Huawei Mate Xs

Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pro

Huawei P50

Huawei P50E

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 4G

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate 40E

Huawei Mate 40E Pro

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30E Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Nova 9

Huawei Nova 9 Pro

Huawei Nova 9 SE

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 8 SE

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei MatePad SE

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 10.8

Huawei MatePad 11

Huawei MatePad 10.4

Huawei MatePad Paper

Huawei Smart Screen SE series

Huawei Smart Screen V Pro 65/75

Huawei Smart Screren V 75 Super

Huawei Smart Screen V 98

Huawei Smart Screen X65

Huawei Smart Screen S series

Huawei Elf

Honor 30

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor 30S

Honor V30

Honor V30 Pro

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji HarmonyOS 3 geliyor! Tanıtım tarihi açıklandı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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