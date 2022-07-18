HarmonyOS 3 geliyor! Tanıtım tarihi açıklandı

ABD ambargo su nedeniyle kendi işletim sistemini geliştiren Huawei, HarmonyOS'in yeni sürümünü kullanıcılara sunmak için hazırlıklara devam ediyor. Şirket, HarmonyOS 3 sürümünün tanıtım tarihini açıkladı.
HarmonyOS 3 tanıtım tarihi belli oldu
Huawei'nin HarmonyOS 3 ile birlikte nesnelerin interneti (IoT) konusuna yoğunlaşacağı iddia ediliyor. Zorlu bir süreçten geçmesine rağmen kendi ekosistemini başarıyla oluşturan şirket, kullanıcılara daha fazla yenilik sunacak.
Uygulama geliştiricileri, Huawei taraafından yayınlanan HarmonyOS 3 Developer Edition sürümüne erişebiliyor. Geliştiriciler, yenilenen API Versiyon 7 ve ArkUI sayesinde Huawei kullanıcılarına stabil uygulama sunabilecek.
100 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan HarmonyOS 2, Huawei haricinde Gionee adlı marka tarafından da kullanılıyor. Gionee G13 Pro modelinde karşımıza çıkan işletim sistemi, Rusya merkezli akıllı telefon üreticisi BQ tarafından da test edilmeye başlandı. BQ CEO'su Vladimir Puzanov, HarmonyOS işletim sistemine sahip akıllı telefonu 2022 yılının ikinci yarısında piyasaya süreceklerini duyurdu.
Huawei, yeni işletim sistemini 27 Temmuz 14.30'da (TSİ) tanıtacağını açıkladı. Kullanıcılar, tanıtım sonrasında HarmonyOS 3 Beta sürümünü indirebilecek.
HarmonyOS 3 güncellemesi alacağı tahmin edilen modeller;
Huawei Mate Xs 2
Huawei Mate X2
Huawei Mate Xs
Huawei P50 Pocket
Huawei P50 Pro
Huawei P50
Huawei P50E
Huawei P40
Huawei P40 Pro
Huawei P40 Pro+
Huawei P40 4G
Huawei Mate 40
Huawei Mate 40 Pro
Huawei Mate 40 Pro+
Huawei Mate 40 RS Porsche Design
Huawei Mate 40E
Huawei Mate 40E Pro
Huawei Mate 30 Pro 4G
Huawei Mate 30 Pro 5G
Huawei Mate 30E Pro 5G
Huawei Mate 30 RS Porsche Design
Huawei Mate 30 4G
Huawei Mate 30 5G
Huawei Nova 9
Huawei Nova 9 Pro
Huawei Nova 9 SE
Huawei Nova 8
Huawei Nova 8 Pro
Huawei Nova 8 SE
Huawei Nova 7
Huawei Nova 7 Pro 5G
Huawei MatePad SE
Huawei MatePad Pro
Huawei MatePad Pro 10.8
Huawei MatePad 11
Huawei MatePad 10.4
Huawei MatePad Paper
Huawei Smart Screen SE series
Huawei Smart Screen V Pro 65/75
Huawei Smart Screren V 75 Super
Huawei Smart Screen V 98
Huawei Smart Screen X65
Huawei Smart Screen S series
Huawei Elf
Honor 30
Honor 30 Pro
Honor 30 Pro+
Honor 30S
Honor V30
Honor V30 Pro
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › HarmonyOS 3 geliyor! Tanıtım tarihi açıklandı - Son Dakika