HarmonyOS: Huawei yeni işletim sistemini duyurdu

Huawei Yeni İşletim Sistemi HarmonyOS'u Tanıttı HarmonyOS, tüm kullanıcı senaryolarında akılcı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Huawei Yeni İşletim Sistemi HarmonyOS'u Tanıttı





HarmonyOS, tüm kullanıcı senaryolarında akılcı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Huawei, Bugün gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı 2019 kapsamında, tüm cihazlarla ve senaryolarla uyumlu bir kullanıcı deneyimi sunmak için tasarlanan mikro çekirdek tabanlı işletim sistemi olan HarmonyOS'u tanıttı.



Huawei'nin Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, tanıtılan işletim sistemi ile ilgili olarak şunları söyledi;



"Kullanıcıların tüm cihazlarda ve senaryolarda bütünsel olarak akıllı deneyim bekledikleri bir döneme giriyoruz. Bunu desteklemek için, çapraz platform yetenekleri gelişmiş bir işletim sistemine sahip olmanın önemi son derece açık.



Bu ihtiyaca yönelik olarak, farklı cihaz ve platformlarda kullanılabilen, düşük gecikme süresi ve güçlü güvenlik özellikleri özelinde tüketici talebini karşılayabilecek senaryolara yönelik çözümler üretmeliyiz. HarmonyOS ile tam olarak bbunu hedefledik.



HarmonyOS, Android ve iOS'tan tamamen farklı. HarmonyOS, tüm senaryolarda sorunsuz bir deneyim sunan mikro çekirdek tabanlı bir işletim sistemidir. Güvenilir ve güvenli bir mimariye sahiptir ve cihazlar arasında sorunsuz iş birliğini destekler. HarmonyOS ile uygulamalarınızı bir kez geliştirdikten sonra, daha sonra bunları bir dizi farklı cihaza esnek bir şekilde dağıtmak mümkün"



"Geleneksel olarak, yeni işletim sistemleri yeni cihazlarla birlikte piyasaya sürülür. Huawei, 10 yıl önce olduğu gibi, geleceği farklı bir açıdan değerlendirdi ve fiziksel deneyiminin sınırlarını aşacak, farklı donanım ve platformlarda kullanılacak yeni bir deneyimin peşine düştü. HarmonyOS, işlevsel ve minimal bir işletim sistemidir.



Akıllı saatler, akıllı ekranlar, araç içi sistemler ve akıllı hoparlörler gibi akıllı cihazlar için uygun bir platformdur. Huawei, bu uygulama sayesinde cihazlar arasında entegre ve paylaşılan bir ekosistem kurmayı, güvenilir bir çalışma ortamı oluşturmayı ve her cihazla bütünsel bir akıllı deneyim sunmayı amaçlamaktadır.



HarmonyOS'un sektörü yeniden canlandırıp ekosistemi zenginleştireceğine inanıyoruz. Amacımız insanlara gerçekten ilgi çekici ve farklı bir deneyim sunmak. Bu yeni ekosistemi inşa ederken dünyanın dört bir yanındaki geliştiricileri bize katılmaya davet ediyoruz. Birlikte, tüm senaryolarda tüketiciler için akıllı bir deneyim sunacağız"



HarmonyOS'la gelen dört farklı özellik





HarmonyOS tüm senaryolarda akıllı bir deneyim ve bağlantı için yüksek standartlara imza atıyor. Yeni işletim sistemi dört farklı özelliği ile ön plana çıkıyor;



1)Sorunsuz Çalışma Ortamı





Dağıtılmış mimariyi ve dağıtılmış sanal veri yolu teknolojisini benimseyen HarmonyOS, ortak bir iletişim platformu, dağıtılmış veri yönetimi, dağıtılmış görev zamanlaması ve sanal çevre birimlerine sahip. Uygulama geliştiricileri, HarmonyOS ile dağıtılmış uygulamalar için temel teknolojiyle uğraşmak zorunda kalmayacak ve bireysel servislere odaklanabilecek. Dağıtılmış uygulamalar geliştirmek her zamankinden daha kolay olacak. HarmonyOS'ta oluşturulan uygulamalar, tüm senaryolarda kesintisiz ve iş birliğine dayalı bir deneyim sunarken farklı cihazlarda da çalışabilecek.



2)Yüksek performanslı IPC





HarmonyOS, Deterministic Latency Engine ve yüksek performanslı Inter Process Communication (IPC) ile düşük performans sorunlarına çözüm sunacak. Deterministic Latency Engine, görev yürütme önceliklerini ve zaman sınırlarını belirler. Böylece kaynaklar yüksek öncelikli görevlere yönelerek uygulamaların yanıt gecikme süresini %25,7 azaltır. Ayrıca mikro çekirdek, IPC performansını mevcut sistemlerden beş kat daha verimli hale getirir.



3)Güvenli mikro çekirdek mimarisi





HarmonyOS, gelişmiş güvenlik ve düşük gecikme özelliğine sahip yeni bir mikro çekirdek tasarımını kullanır. Bu mikro çekirdek, çekirdek işlevlerini basitleştirmek, çekirdek dışındaki kullanıcı modunda mümkün olduğunca çok sayıda sistem hizmeti uygulamak ve karşılıklı güvenlik koruması eklemek için tasarlandı. Mikro çekirdek, iş parçacığı çizelgeleme ve IPC gibi yalnızca en temel hizmetleri sağlar.



Harmony OS'nin mikro çekirdeği tasarımı, Güvenilen Yürütme Ortamında (TEE) sıfırdan güvenlik ve güvenilirliği yeniden şekillendirmek için resmi doğrulama yöntemlerini kullanır. Resmi doğrulama yöntemleri, kaynaktan gelen sistem doğruluğunu teyit etmek için etkili bir matematiksel yaklaşımdır. İşlevsel doğrulama ve saldırı simülasyonu gibi geleneksel doğrulama yöntemleri sınırlı senaryolarla sınırlıdır. Buna karşılık resmi yöntemler, tüm yazılım yollarını doğrulamak için veri modellerini kullanabilir.



4)Çok cihazlı IDE





Çok cihazlı bir IDE (Integrated Development Environment), birleşik bir derleme ve dağıtılmış bir mimari kit ile desteklenen HarmonyOS, farklı ekran düzeni kontrollerine ve etkileşimlerine otomatik olarak adapte olabilir ve hem sürükle bırak kontrolü hem de önizleme odaklı görsel programlamayı destekler. Bu, geliştiricilerin birden fazla cihazda çalışan uygulamaları daha verimli bir şekilde oluşturmalarını sağlar. Çok cihazlı bir IDE ile geliştiriciler uygulamalarını bir kez kodlayabilir ve bunları tüm cihazlara sıkıca entegre bir ekosistem oluşturarak birden fazla cihaza dağıtabilir.



HUAWEI ARK Compiler, Android'in sanal makinesiyle aynı seviyede performans gösterebilen ilk statik derleyicidir ve geliştiricilerin çok çeşitli gelişmiş dilleri tek bir birleşik ortamda makine kodunda derlemesini sağlar. HUAWEI ARK Derleyici, birden fazla dilde birleştirilmiş derlemeyi destekleyerek geliştiricilerin verimliliklerini büyük ölçüde artırmalarına yardımcı olur.



Daha ileri düzey bir uygulama geliştirme eko-sistemi





Huawei, HarmonyOS'un gelişimine yönelik yol haritasını da açıkladı. HarmonyOS 1.0, bu yıl başlayacak olan akıllı ekran ürünlerinde ilk kez kullanılacak. Sistem, önümüzdeki üç yıl boyunca giyilebilir ürünler, HUAWEI Vision ve otomobiller de dahil olmak üzere daha geniş bir akıllı cihaz yelpazesinde kademeli olarak en iyi performansla kullanılabilir duruma gelecek.



HarmonyOS'un başarısı, uygulamaların ve geliştiricilerin dinamik ekosistemine bağlı olacaktır. Huawei, HarmonyOS'u dünya çapında açık kaynaklı bir platform olarak piyasaya sürecek. Huawei ayrıca, geliştiricilerle iş birliğini desteklemek için açık kaynak temelli bir topluluk da kuracak.



Çin, güçlü bir uygulama ekosistemine ve çok büyük bir kullanıcı grubuna ev sahipliği yapıyor. Huawei, ilerlemeye devam ederek Çin pazarında HarmonyOS'un temellerini atmayı ve daha sonra küresel ekosistemde bu işletim sistemini genişletmeyi planlıyor. Yeni ve benzersiz bir değer sağlamaya odaklanan Huawei; bağlantı, kamera ve AI gibi alanlardaki ürünlerini ortaya koymaya devam edecek.



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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: Teknotalk.com

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