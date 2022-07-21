'Harnup' cinayetine 3 tutuklama - Son Dakika
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'Harnup' cinayetine 3 tutuklama

21.07.2022 09:53
'Harnup' cinayetine 3 tutuklama

Adana'da harnup çalmak için girdikleri bahçede 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da harnup çalmak için girdikleri bahçede 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

19 Temmuz akşamı Bağözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, komşularına ait bahçeye izinsiz girdiği iddia edilen Fatih Ş. (26), İsmail Ş. (32) ve Ramazan E. (27), harnup toplamaya başladı. Bu sırada bahçede çalışan Muhammet Şahin, Kadir Kızıldağ ve kuzeni Kadir Kızıldağ olayı fark edince şahıslarla tartıştı. Çıkan kavgada silahla vurulan Muhammed Şahin hayatını kaybetti, iki kuzeni yaralandı.

Kozan İlçe Jandarma ekiplerinin olayın hemen ardından gözaltına aldığı Fatih Ş, İsmail Ş. ve Ramazan E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Bağözü, Fatih, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Harnup' cinayetine 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Harnup' cinayetine 3 tutuklama - Son Dakika
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