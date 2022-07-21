19 Temmuz akşamı Bağözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, komşularına ait bahçeye izinsiz girdiği iddia edilen Fatih Ş. (26), İsmail Ş. (32) ve Ramazan E. (27), harnup toplamaya başladı. Bu sırada bahçede çalışan Muhammet Şahin , Kadir Kızıldağ ve kuzeni Kadir Kızıldağ olayı fark edince şahıslarla tartıştı. Çıkan kavgada silahla vurulan Muhammed Şahin hayatını kaybetti, iki kuzeni yaralandı.

Kaynak: İHA

Bağözü, Fatih, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Harnup' cinayetine 3 tutuklama - Son Dakika

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