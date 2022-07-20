Dün akşam saatlerinde Bağözü Mahallesinde akrabalarına yardım için parke döşemesi yapmak üzere giden Muhammed Şahin (35) bahçe sahiplerinin harnup bahçesine hırsız girdiğinin söylemesi üzerine hırsızlarla çıkan kavgaya karıştı. Şahin, kavgada kurşunların hedefi oldu. Olayda hayatını kaybeden Muhammed Şahin bugün öğle namazını müteakip Bağözü Mahalle mezarlığında düzenlenen törenle defnedildi.

Kaynak: İHA

Muhammed Şahin, Bağözü, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 'Harnup hırsızlığı' kavgasında öldürülen genç toprağa verildi - Son Dakika

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