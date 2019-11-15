Son Dakika Haberleri: Harp filosu eski komutanı Atlas son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Yerel Harp filosu eski komutanı Atlas son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Harp filosu eski komutanı Atlas son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Harp filosu eski komutanı Atlas son yolculuğuna uğurlandı İran limanında kalp krizi geçiren denizci için Yalova'da tören Recep Tayyip Erdoğan'ın da danışmanlığını yapmıştıYALOVA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Harp Filosu Personel Komutanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

Harp filosu eski komutanı Atlas son yolculuğuna uğurlandı

İran limanında kalp krizi geçiren denizci için Yalova'da tören

Recep Tayyip Erdoğan'ın da danışmanlığını yapmıştı

YALOVA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Harp Filosu Personel Komutanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanı Necdet Atlas, İran'da geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Atlas, memleketi Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda birçok kademede görev yapan ve en son Harp Filosu Personel Komutanlığı görevini yürüten Albay Necdet Atlas, 1997 yılında emekli oldu. Bir süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Atlas, ardından uzun yol gemi kaptanı olarak çalışmaya başladı. Çalıştığı gemi İran'da bir limana yük boşaltırken kalp krizi geçiren Atlas, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye'ye getirilen Necdet Atlas'ın naaşı memleketi Yalova'da cuma namazını müteakip Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Harp filosu eski komutanı Atlas son yolculuğuna uğurlandı

Recep Tayyip Erdoğan, Kalp Krizi, Yalova, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:45 Kaynak: İHA
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