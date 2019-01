Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden Saski'ye Ziyaret

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş 'i ziyaret etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak ve beraberindeki heyeti SASKİ Genel Müdürlüğü'nde ağırladı. Keleş, vatanın varlığını sürdürmesi ve milletin huzur içerisinde yaşaması için kendi varlığından ödün vererek büyük kahramanlıklar gösteren şehit ve gaziler ile onların ailelerine sonsuz minnet ve saygı duyduklarını, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.Şehit ailelerinin ve gazilerin yanında durarak onlar için çalışan dernek yöneticilerine teşekkür eden Keleş, "Büyükşehir Belediyemiz de bu anlamda güzel bir çalışma yaparak derneğimizin faaliyetlerini yürütebileceği, şehit aileleri ve gazilerimizin faydalanabileceği modern bir dernek binası inşa etmiş, ayrıca araç tahsisi yapmıştı. Bizler de her zaman kendilerinin yanında yer aldık ve almayı sürdüreceğiz. Rabbim yaptıkları bu hayırlı işlerde her daim yardımcıları olsun" diye konuştu. Derneğin Sakarya Şubesi Başkanı Çolak ise, "Her zaman yanımızda olan Genel Müdürümüze destekleri için teşekkür ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA