Harp okulundan arkadaşları 31 yıl önce şehit olan üsteğmeni andı

Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında, 1988 yılında teröristlerle çıkan çatışmada 8 askeriyle şehit olan Jandarma Kıdemli Üsteğmen Mustafa Şimşek, ölüm yıl dönümünde ailesi ve devre arkadaşları tarafından anıldı.

Kara Harp Okulundan 1984 yılında mezun olan şehidin, Kayseri Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine katılan okul arkadaşları ve yakınları, dua edip gözyaşı döktü.

Şehidin kardeşi Yücel Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlerin Türk'ün şeref ve şanını, üstün haysiyet ve itibarını temsil eden manevi güç olduğunu söyledi.

Ağabeyi gibi kendisinin de bu vatan için canını seve seve vermeye hazır olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Mukaddes vatanımız ve bayrağımız için canını seve seve feda eden, Şimşek ailesinin gururu ve onuru biricik ağabeyimin şehadete erişmesinin 31. seneidevriyesi için bugün buradayız. Biz kardeşimizi şehit verdik ama sizler, 1984 devreleri onlarca kardeşe sahip olduğumuzu hatırlatarak, gururlandırdınız. Evladını bu aziz vatana adamış annem, bizleri bugünlere getirmek için hiç usanmadan çalışan canım babam evlatlarına kavuştular. Bütün bölücü hainlere inat kutsal emanetiniz olan bu yüce Türk vatanı ilelebet hür kalacak, bu şanlı bayrak her zaman göklerde dalgalanacak, şehitler ölmeyecek ve bu vatan asla bölünmeyecektir. Bu vatan için bir Mustafa Şimşek şehitlik mertebesine ulaştı ama başta oğlum Mustafa Şimşek olmak üzere 4 Mustafa Şimşek daha ailemizde dünyaya geldi. Ruhun huzur içinde şad olsun ağabeyim."

Şehidin Kara Harp Okulundan dönem arkadaşı emekli Albay Muzaffer Taytak da Türk milletinin bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız yaşamasını şehitlere borçlu olduğunu vurguladı.

"Devre şehitlerimizi şehadet tarihlerinde mezarı başında anmayı ilke edindik"

Binlerce insanın canını, kanını kendilerinin bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız yaşaması için feda ettiklerini vurgulayan Taytak, şöyle konuştu:

"84. dönem mezunuyuz. Devremiz toplam 18 şehit verdi bu topraklara. Bu millete 18 yiğidimiz, 18 kahramanımız canını, kanını verdi. Bizler de devre şehitlerimizi şehadet tarihlerinde mezarı başında anmayı ilke edindik. Mustafa Şimşek kardeşimiz 84. devrenin gururlarından bir tanesi ve takvim yılı itibarıyla son şehidimiz olarak en görkemli anma töreninde sizlerin katılımıyla burada gerçekleştiriyoruz. Bizler inanıyoruz ki bu vatan asla ve asla bir başkasına verilmeyecek. Bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinlemeyecek. Bu milleti de kimse bölmeyi başaramayacak. Mustafa Şimşek ve bütün şehitlerimizin, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ndeki kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları şad olsun."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da Üsteğmen Mustafa Şimşek'i unutmayan arkadaşlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Törene, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nihat Pullu ile askerler de katıldı.