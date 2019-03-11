Harp Okulundan Dönem Arkadaşlarıyla Buluştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1972 yılında harp okulundan birlikte mezun olduğu silah arkadaşlarıyla Bakanlıkta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1972 yılında harp okulundan birlikte mezun olduğu silah arkadaşlarıyla Bakanlıkta bir araya geldi. 1972'liler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı İbrahim Erge'nin koordinatörlüğünde gerçekleşen buluşmada, sayıları 70'i bulan devre arkadaşları hem 50 yıllık hatıraları yad etti hem de Bakan Akar'ın yeni görevini kutladı.



(Emin Kuvat/İHA)

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