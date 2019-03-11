Son Dakika Haberleri: Harp Okulundan Dönem Arkadaşlarıyla Buluştu

Harp Okulundan Dönem Arkadaşlarıyla Buluştu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1972 yılında harp okulundan birlikte mezun olduğu silah arkadaşlarıyla Bakanlıkta bir araya geldi.

Harp Okulundan Dönem Arkadaşlarıyla Buluştu, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1972 yılında harp okulundan birlikte mezun olduğu silah arkadaşlarıyla Bakanlıkta bir araya geldi. 1972'liler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı İbrahim Erge'nin koordinatörlüğünde gerçekleşen buluşmada, sayıları 70'i bulan devre arkadaşları hem 50 yıllık hatıraları yad etti hem de Bakan Akar'ın yeni görevini kutladı.

(Emin Kuvat/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:36 Kaynak: İHA

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