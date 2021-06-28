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Harput'a çıkanların uğrak noktası Buzluk Mağarası... giren 5 dakika duramıyor - Son Dakika

Harput'a çıkanların uğrak noktası Buzluk Mağarası... giren 5 dakika duramıyor

28.06.2021 10:59

Harput'a çıkanların uğrak noktası Buzluk Mağarası... giren 5 dakika duramıyor Elazığ'ın turizmde önemli değeri tarihi Harput Mahallesi'ne gelenlerin uğrak noktalarından biri olan yazın eksi 20'lere kadar sıcaklığı düşen Buzluk Mağarası'na giren serinleyip çıkıyor.

Harput'a çıkanların uğrak noktası Buzluk Mağarası... giren 5 dakika duramıyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın turizmde önemli değeri tarihi Harput Mahallesi'ne gelenlerin uğrak noktalarından biri olan yazın eksi 20'lere kadar sıcaklığı düşen Buzluk Mağarası'na giren serinleyip çıkıyor. Tamamen turizme kazandırılması için proje çalışması olan mağaraya girenler 5 dakika bile içeride kalamadan üşüyerek çıkıyor.

Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların her yıl olduğu gibi bu sene de uğrak noktası haline geldi. Sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı kentte, Harput'a çıkan vatandaşlar eksi 20 derecenin altına düşen mağaraya uğramadan geri dönmüyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar girile biliniyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor. Tamamen turizme kazandırılması için proje çalışmaları yapılan, buzluk mağarasının gerekli düzenlemelerin ve bakımların yapılmasıyla turizme de önemli bir katkı yapacağı değerlendiriliyor.

Dışarısının 30 derecelerin üzerinde olduğunu belirten Kürşat Okyay, " Mağaranın girişi 5 derecelere kadar düşüyor. Aşağı inince derece çok fazla düşüyor. En fazla 10 metre aşağı indik. Aşağısı yaklaşık eksi 30 dereceydi. Şuan ellerimiz ve tüm vücudumuz dondu. Zaten aşağı inince görülüyor. Duvarlar tamamen buz tutmuş. Yöre halkı serinleme geliyor. Eski zamanlarda burada yazın peynirlerini, çökeleklerini bozulmaması için buralarda bekletirlermiş. O yüzden dolayı yazları çok soğuk. Buranın bir ışıklandırması vardı ve arkeolojik çalışma yaptılar. Bence o şekilde tekrardan yapıp turizm açmaları gerekiyor. Çünkü çok kıymetli bir yer" dedi.

Dışarısının 40 derece olduğunu aktaran Açelya Okyay "Elazığ çok sıcak bir yer. Aşağıda gerçekten dondum. Böyle bir soğukluk yok. Çok üşüdük. Aşırı soğuk. Birde duvarlar buz tutmuştu. Çok soğuk olduğu için fazla inemedik. Bence yapılırsa turizme gerçekten katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her konuda. Maddi ve manevi olarak" diye konuştu.

Elazığ için tarihi bir yer olduğunu dile getiren vatandaşlardan Mehmet Tatu ise, "Bu sıcaklarda harika bir yer. Gelmelerini tavsiye ederim. Biraz yorulduk ama gerçekten tarif edilemeyecek kadar güzel. Yukarısı şuan 39, 40 derece ama aşasıyla çok fark var. Nereden baksan 60 derece oynuyor. Harika bir yer. Ben de Elazığlı olmama rağmen ilk defa geldim. Daha önce restorasyon çalışmaları olmuştu. Fazla gelme şansım olmadı ilk defa girdim. Çok üşüdüm. Fazla duramadım" şeklinde konuştu.

Harput'a çıkanların uğrak noktası Buzluk Mağarası... giren 5 dakika duramıyor
Harput'a çıkanların uğrak noktası Buzluk Mağarası... giren 5 dakika duramıyor
Harput'a çıkanların uğrak noktası Buzluk Mağarası... giren 5 dakika duramıyor
Harput'a çıkanların uğrak noktası Buzluk Mağarası... giren 5 dakika duramıyor

Elazığ, Harput, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Harput'a çıkanların uğrak noktası Buzluk Mağarası... giren 5 dakika duramıyor - Son Dakika


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