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Harput atlı jandarmaya emanet

1 saat önce

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde atlı jandarma birliği göreve başladı.

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Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde atlı jandarma birliği göreve başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) Elazığ'ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların girmediği yerlerde görev alması için 2 atlı ekip gönderildi. Atlı jandarma birliği ilk olarak tarihi Harput Mahallesi'nde göreve başlayarak devriye attı. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca başta Harput, Sivrice ilçesi Hazar Gölü ve Cip Barajı çevresinde görev alacağı öğrenildi.

Jandarma Atlı Birliklerinin Harput'ta bir ilk olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Sivrice, Cip ve Harput başta olmak üzere her tarafta devriye atacaklar. Birinin adı Safir diğerinin adı da Çağrıbey. Harput'ta, Balakgazi, Ulucami Kale, ve Dabakhane civarlarında gezerek vatandaşa hizmet sunacak. Yani turizm açısından büyük katkı sağlayacak" dedi.

Harput'a geziye gelenler içerisinde hiç at göremeyenlerin de olabileceğini belirten Demirpolat, turizm anlamında da katkısı olacağını aktardı. - ELAZIĞ
Jandarma, Elazığ, Harput, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:32 Kaynak: İHA
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