Harput beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Harput beyaz gelinliğini giydi

ELAZIĞ - Elazığ'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, tarihi Harput Mahallesi'de beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı yağış Elazığ'ın merkezinde yağmur, yüksek rakımlı bölgelerinde ise kar olarak etkisini gösterdi. Gece yağan kar nedeniyle bin 200 rakımda bulunan ve merkeze 6 kilometre uzaktaki tarihi Harput Mahallesi'de yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Mart ayı olmasına rağmen yeniden beyaza bürünen Tarihi mahallede kartpostallık görüntüler oluştu.

Mart'ın 25'inde olunduğunu anımsatan Harput Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Güzel bir kar yağdı. Dağlık kısımlara biraz daha fazla yağdı. Köylülerimiz ve çiftçilerimizin biraz daha yüzü güldü. Vatandaşlarımızda da büyük bir sevinç var. Barajlarımız ve su kuyuları boş idi. Bu yüzdende inşallah yağan yağmur ve karlarla birlikte barajlar ve kuyular tekrar dolar" dedi.

Vatandaşlardan Murat Babat, "Mart ayının sonundayız. Sabah kalktığımız baktık lapa lapa kar yapıyor. Şaşkınlık içerisindeyiz. Ama bizim için çok güzel bir şey oldu. Kar demek bereket demek. Buranın halkı tarımla uğraştığı için bu karında yağması çok iyi oldu. Yüksek olduğu için şehre oranlar daha çok yağıyor. Buda bizim için çok güzel bir şey" diye konuştu.

Öte yandan, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi, bugün içinde Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için yağış uyarısını tekrarladı. Yağışların yüksek kesimlerde kar, şehirlerde ise yağmur ve karla karışık yağmur olarak beklendiği aktarıldı.