Son Dakika Haberleri: Harput Holding’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi

Harput Holding’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi

53 dakika önce

Bine yaklaşan kadın çalışanıyla başta tekstil olmak üzere; kimya, gıda, turizm ve inşaat sektöründe faaliyette bulunan Harput Holding; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadın çalışanlarının rol aldığı "mutlu kadın, mutlu Türkiye" temalı video klibi yayınladı.

Harput Holding’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi, System.String[]
Bine yaklaşan kadın çalışanıyla başta tekstil olmak üzere; kimya, gıda, turizm ve inşaat sektöründe faaliyette bulunan Harput Holding; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadın çalışanlarının rol aldığı "mutlu kadın, mutlu Türkiye" temalı video klibi yayınladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:20 

Harput, Dünya Kadınlar Günü, Ekonomi
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