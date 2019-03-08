Harput Holding’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi
53 dakika önce
Bine yaklaşan kadın çalışanıyla başta tekstil olmak üzere; kimya, gıda, turizm ve inşaat sektöründe faaliyette bulunan Harput Holding; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadın çalışanlarının rol aldığı "mutlu kadın, mutlu Türkiye" temalı video klibi yayınladı.
Bine yaklaşan kadın çalışanıyla başta tekstil olmak üzere; kimya, gıda, turizm ve inşaat sektöründe faaliyette bulunan Harput
Holding; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
için kadın çalışanlarının rol aldığı "mutlu kadın, mutlu Türkiye
" temalı video klibi yayınladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:20
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