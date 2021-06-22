Harput Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı - Son Dakika

ELAZIĞ'ın tarihi Harput Kalesi'nde bu yılki kazı çalışmaları, fotoğraf sergisiyle açıldı.

Milattan önce 8'inci yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen, Abbasiler, Urartular, Huriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihi Harput Kalesi'nde, '2021 yılı kazı sezonu ve Harput Kalesi kazı çalışmaları' fotoğraf sergisi açıldı. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Kara ve davetliler katıldığı programda kalede kazmaların vurulmasıyla, 2021 yılının kazı sezonu resmi olarak başlatıldı.

'PANDEMİYE RAĞMEN ÇALIŞMA DEVAM ETTİ'Vali Erkaya Yırık, Harput İçkale kazılarının, 7 yıldır devam ettiğini belirterek, "Son 2 yıldır pandemiye rağmen, aksamış da olsa çalışmalar devam etti. Bugün itibarıyla inşallah Prof. Dr. İsmail Aytaç hocamızın başkanlığında, mesai arkadaşlarıyla, çalışma ekibi ile 2021 yılı çalışmaları devam edecek. Kazılar, valiliğimizin desteğiyle, Fırat Üniversitemizin katkılarıyla, başta Kültür ve Turizm Bakanlığımızın büyük destekleri ile hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah hocamızın çalışma şekilleriyle, burada önemli şekilde yaşanmış, tarih olmuş mekanların tekrar o haliyle çıkartılması ve ziyaretçilere sunulması, en büyük amacımız" dedi.'AMACIMIZ TURİZM VE EKONOMİYE KAZANDIRMAK'Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ise Harput'ta yerleşimin milattan önce 4 bin yıllarında başladığının kesinleştiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Harput'un bu kültür varlıklarını gündemde tutarak, UNESCO yedek listesine 2018'de girilmiştir. STK'lar, Elazığ Belediyesi, Valiliğimiz, üniversitemiz iş birliğiyle ve bütün kurumların desteğiyle, dosyanın hazırlanıp 1 yılda kabul edilmesi, kolay başarılacak iş değildi. Fakat iş birliği olunca, böyle sonuca gelindi. Şimdiki amacımız, gelinen noktada bu projeleri gerçekleştirip, turizme ve ekonomiye kazandırmak olacaktır. Özellikle UNESCO'nun asil listesine girmek için, çabalar kesintisiz olarak sürdürülmek durumundadır. Hedeflediğimiz noktanın büyük kısmına gelmiş durumdayız. İnşallah saydığımız kurumlarımızın iradesiyle, Elazığ'daki bu uygulamalara geçme aşamasında, bu sene hız kazanmış olacağız."