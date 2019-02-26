Harput Kalesinde İntihar Girişimi 3 Saatte Sona Erdi

Elazığ'da Harput kalesinde intihar girişiminde bulunan şahıs, ekiplerin 3 saatlik ikna çabası sonrasında vazgeçirilerek indirildi.

Elazığ'da Harput kalesinde intihar girişiminde bulunan şahıs, ekiplerin 3 saatlik ikna çabası sonrasında vazgeçirilerek indirildi.



Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi Harput Kalesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaleye gelenler bir şahsın surlardan atlamak istediğini fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eşiyle ayrıldığı için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen O.T'nin ikna edilmesi için ekipler uzun süre uğraştı. Yaklaşık 3 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan şahısla, jandarma ekiplerinin ayrıldığı eşiyle telefonla görüştürmesiyle sona erdi. Surlardan inen şahıs jandarma karakoluna götürüldü. - ELAZIĞ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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