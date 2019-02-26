Son Dakika Haberleri: Harput Kalesinde İntihar Girişimi 3 Saatte Sona Erdi

Harput Kalesinde İntihar Girişimi 3 Saatte Sona Erdi

11 dakika önce

Elazığ'da Harput kalesinde intihar girişiminde bulunan şahıs, ekiplerin 3 saatlik ikna çabası sonrasında vazgeçirilerek indirildi.

Harput Kalesinde İntihar Girişimi 3 Saatte Sona Erdi, System.String[]
Elazığ'da Harput kalesinde intihar girişiminde bulunan şahıs, ekiplerin 3 saatlik ikna çabası sonrasında vazgeçirilerek indirildi.

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi Harput Kalesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaleye gelenler bir şahsın surlardan atlamak istediğini fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eşiyle ayrıldığı için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen O.T'nin ikna edilmesi için ekipler uzun süre uğraştı. Yaklaşık 3 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan şahısla, jandarma ekiplerinin ayrıldığı eşiyle telefonla görüştürmesiyle sona erdi. Surlardan inen şahıs jandarma karakoluna götürüldü. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:47 Kaynak: İHA

Elazığ, Jandarma, Harput, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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