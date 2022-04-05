Harput Kalesinden düşen lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Harput Kalesinden düşen lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti

05.04.2022 21:25

Harput Kalesinden düşen lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti Elazığ'da Harput Kalesinden düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti.

Harput Kalesinden düşen lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da Harput Kalesinden düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Harput Mahallesinde bulunan tarihi Harput Kalesinin arka tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balakgazi Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Elif Yıldız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaleden aşağı düştü. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaklaşık 500 metre aşağı düşen Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Ayrıca kızın intihar etme şüphesi üzerinde durulduğu da öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Harput Kalesinden düşen lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti
Harput Kalesinden düşen lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti
Harput Kalesinden düşen lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti

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Tarihi Harput Kalesi'nden düşen 16 yaşındaki kız yaşamını yitirdi! Tarihi Harput Kalesi'nden düşen 16 yaşındaki kız yaşamını yitirdi! Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi Futbol: TFF 3. Lig Futbol: TFF 3. Lig

Jandarma, Elazığ, Harput, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Harput Kalesinden düşen lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harput Kalesinden düşen lise öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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