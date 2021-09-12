'Harput Kısa Film Festivali' sona erdi - Son Dakika

'Harput Kısa Film Festivali' sona erdi

ELAZIĞ - Elazığ'da bu sene birincisi düzenlenen 'Harput Kısa Film Festivali' sona erdi. Festivalde 'kısa film', 'belgesel' ve 'deprem ve afet' temalı eserler arasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Elazığ Valiliği'nin koordinasyonunda bu sene ilki gerçekleştirilen Harput Kısa Film Festivali sona erdi. 8-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen festival kapsamında 'kısa film', 'belgesel' ve 'deprem ve afet' temalı senaryo dallarında dereceye girenler belli oldu. Nurettin Ardıçoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törende belgesel dalında "Gonca Yörüğün Tohumları' eseriyle Mehmet Köprü 1'inci, 'Büyülü Fener Bekçileri' eseriyle Ferhat Zengin-Bahadır Kapır jüri özel ödülü ve 'Bulak' eseriyle Evrim İnci mansiyon ödülü almaya hak kazandı. Senaryo dalında ise 'Dehşetin Sesi' eseriyle Musa Çalışkan 1'incilik, 'Maide 32' eseriyle Ömer Bilal Aslan jüri özel ödülü ve 'Zemberek' eseriyle Recep Çavdar mansiyon ödülünü kazandı. Kısa film dalında ise 'Bir Nehrin Kıyısında' isimli eseriyle Muhammed Furkan Daşbilek 1'incilik, 'İklim Değişikliği' eseriyle Yasemin Demirci jüri özel ödülünü almaya hak kazandı.

Etkinlik nedeni ile heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade eden Vali yardımcısı Yunus Emre Vural, "İnsan kendisini strese sokan bir şey varsa heyecanlı olur, ama benim heyecanım çocukluğumdan beri televizyonda gördüğüm ama şimdi yanımda oturan insanlarla beraber olduğumdan kaynaklanıyor. Bugün festivalin 4'üncü günü yavaş yavaş bunun bilincine varabiliyorum. Toplumsal olayları anlatan ve halkı bilinçlendiren bir sanat. Şimdi bu sanatı icra eden insanlar bizim aramızda. Ben bunu yeni yeni idrak edebiliyorum" dedi.

Sanatsal faaliyetlerin insanlarda her zaman karşılık bulduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, "Bundan sonra da bulacağına inanıyorum. Tabi bu şehir zorlu bir süreçten geçti. Bir taraftan depremi yaşadı. Ardından salgın süreci ister istemez hepimizi etkiledi. Bu tip sanatsal faaliyetler insandaki o hüznü dağıtır. Sanat aslında bizi, tarihimizi anlatıyor. Geçmişimizi, yaşantımızı, bizi biz yapan unsurları anlatıyor. Umuyorum ki bu tip faaliyetler bizim bu değerlerimizi bizden sonraki nesillere ve uzaktaki insanlara aktaracaktır. ve bizim gerçek kimliğimizi Elazığ insanını ve değerlerini koruyarak bu şehrin dinamiklerini, kültürel değerlerini bu tip faaliyetler aktaracaktır. Bu şehirde yaşadıkça bu şehrin değerleri kat kat artacaktır, İnsanlarımızın güzellikleri bütün dünyaya yansıyacaktır. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen sanatçı dostlarımıza, ustalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuşu.

Elazığ Valiliğinin de desteğiyle bu festivali düzenlediklerini belirten Harput Kısa Film Koordinatörü Yunus Namaz da "Belgesel, kısa film ve senaryo olmak üzere 3 dalda ödüllerimizi verdik. Hem kısa filmde hem de belgeselde ilk 10'a kalan 10 finalist film arasında birincilik ödülü ve jüri özel ödülü vereceğiz. Aynı şekilde senaryo dalında birincilik ve jüri özel ödülü vereceğiz. Özelikle bu çalışma içerisine 8 Eylülde başlayıp bu gün 11 Eylülde ödül töreniyle bu işi nihayete vardıracağız" şeklinde konuştu.