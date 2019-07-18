Son Dakika Haberleri: Harput'ta atlı jandarma göreve başladı
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Harput'ta atlı jandarma göreve başladı

1 saat önce

ELAZIĞ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'nde atlı jandarma ekipleri göreve başladı.

Harput'ta atlı jandarma göreve başladı, System.String[]
ELAZIĞ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'nde atlı jandarma ekipleri göreve başladı.
Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı ekipleri, Elazığ'ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların girmediği yerlerde görev yapacak. Kentin tarihi mekanlarından Harput Mahallesi'nde 2 atlı ekip göreve başladı. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca başta Harput, Hazar Gölü ve Cip Barajı çevresinde görev alacağı bildirildi.
Harput'ta göreve başlayan atlı jandarma birliklerine çevredekiler, yoğun ilgi gösterdi.


Jandarma, Elazığ, Harput, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:06 Kaynak: DHA
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