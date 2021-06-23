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Harput'ta Kazı Sezonunu Vali Erkaya Yırık Başlattı - Son Dakika

Harput'ta Kazı Sezonunu Vali Erkaya Yırık Başlattı

23.06.2021 11:05
Harput'ta Kazı Sezonunu Vali Erkaya Yırık Başlattı, System.String[]

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesindeki Harput Kalesi'nin 2021 yılı iç kazıları bugün başladı.

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesindeki Harput Kalesi'nin 2021 yılı iç kazıları bugün başladı. İlk kazmayı Vali Erkaya YIRIK vururken, bu yıl toplamda 3 noktada bin metrekarelik alanda çalışmaları süreceği kaydedildi.

Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan M. Ö. 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi'nde 2021 kazıları başladı. Tarihi kaynaklara göre MÖ 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan Harput Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde 7 yıl önce yeniden başlatılan kazı çalışmaları her yıl düzenli olarak sürüyor. Bu yıl Urartu kutsal alanı, gizli geçit alanı ve Bizans katmanı olmak üzere yaklaşık bin metrekarelik alanda kazı çalışması yapılacağı öğrenildi. Çalışmalarda FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç'ın kazı başkanlığında 40 kişilik ekip görev alıyor. 4 ay sürecek olan kazı çalışmaları düzenlenen tören ve kurdele kesimi ile açıldı. Ardından Harput Kale kazısı fotoğraf sergisi gezildi. Son olarak ise kazı yapılacağı alanda Vali Erkaya Yırık ve protokol üyeleri ilk kazmayı vurdu.

"1 ay öncesinde tarihi tapınak alanı ortaya çıkartıldı" 2014 yılında başlayan Harput iç kale kazılarının 7 yıldır devam ettiğini belirten Vali Erkaya YIRIK, "Son 2 yıldır pandemiye rağmen yine aksamış olsa da çalışmalar devam etti. Bugün itibari ile 2021 yılı iç kale kazıları devam edecek. Bugüne kadar önemli bir mesafe kaydedildi. Yaklaşık 1 ay öncesinde hocamızın yaptığı çalışmalar neticesinde tarihi tapınak alanı ortaya çıkartıldı. Bu alanda elde edilen esirlerin alı konulduğu, kale içerisinde yaşayan vatandaşların su sarnıcı olarak kullandığı alanlarda gün yüzüne çıkartıldı. Elazığ'ımız kadim geçmişi, binlerce yıllık tarihi ile birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Bu cümlenin örneği budur. Kaledeki çalışmalar ortaya koyuyor ki 5 bin yıllık tarihe mekan olmuş, bir çok medeniyete anavatanlık etmiş bir mekandır. İsmail hocanın her talebine ilin valisi olarak elbette diyerek çalışmalarını kolaylaştırmaya çalıştık. Ekibiyle güzel bir mesai harcadı. Hepsini kutluyorum. Yaptığımız her çalışma, hizmet ve adım Elazığ'ın gelişimi içindir. Sonraki yıllarımız çok daha güzel olacak. Elazığ turistik anlamında üst sıralara çıkacaktır" dedi.

"Gizli geçitlerden 2 tanesini bu sene turizme kazandırmayı planlıyoruz" Harput iç kale kazısı 2021 yılı çalışma sezonunun başladığını aktaran Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Harput'ta yerleşimin milattan önce 4 bin yıllarında başladığı, araştırmalar ve buluntularla kesinleşti. Harput kalesinde ise en az milattan önce 8. Yüzyılda Urartu yerleşimlerinin yoğun olduğunu bilmekteyiz. Bu seneki alan çalışmalarında özellikle 2 tane kutsal alanı turizme kazandırılmasıdır. 2 sarnıçtır. Biri tarihsel olaylara tanıklık etmiş, zindan olarak da kullanılan alanın turizme kazandırılmasıdır. Bu kutsal alanlardan gizli geçitlerden 2 tanesini yine bu sene turizme kazandırmayı planlıyoruz. Ayrıca kalenin içinde Osmanlı dönemine ait bir konutumuz var. Projesi bitme aşamasındadır. Onun da uygulaması için kaynak arayışımız devam ediyor. Buradaki çalışmalarımızın nihai hedefi kısa süreli değildir. Bu işler aşama aşama gidince belli bir sonuca varacaktır" diye konuştu.

Kazının başlamasına Vali Erkaya Yırık'ın yanı sıra, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Turizm ve Kültür Müdürü Ahmet Demirdağ, Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ve STK temsilcileri katıldı. (Hakimiyet)

Fırat Üniversitesi, Turizm, Elazığ, Harput, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Harput'ta Kazı Sezonunu Vali Erkaya Yırık Başlattı - Son Dakika


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