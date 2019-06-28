Son Dakika Haberleri: Harput'ta otopark alanı 3 katına çıkarıldı
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Harput'ta otopark alanı 3 katına çıkarıldı

14 dakika önce

Elazığ Belediyesi tarafından Harput'ta başlatılan kapsamlı çalışmalarla otopark alanı 3 katına çıkarıldı.

Harput'ta otopark alanı 3 katına çıkarıldı, System.String[]

Fen İşleri, Ulaşım Hizmetleri ve Park-Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda tarihi Harput Mahallesinde yeni otopark alanları oluşturuldu.

Çalışmalar doğrultusunda, muhtarlık yanında yer alan mevcut otopark duvarları yıkılarak, genişletme çalışması gerçekleştirildi. Harput Vali Konağı yan tarafında yer alan mevcut otoparkta da genişletme çalışması yapan ekipler, geçtiğimiz günlerde Elazığ Belediyesi tarafından devralınarak Gastronomi ve Kürsübaşı Müzesi olarak düzenlenecek olan Harput Konağı çevresinde de düzenleme çalışması yaptı. Alanda yer alan mevcut otopark yeniden düzenlenirken, bir adet yeni otopark alanı daha oluşturuldu. Çalışmalar doğrultusunda ayrıca Şefik Gül Kültür Evi sol kısmında yer alan otoparkta da bir dizi düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi ekiplerince Harput'ta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ayrıca Harput Sarahatun Meydanına da yeni bir kimlik kazandırılırken, alanda yer alan otopark kaldırıldı ve meydan, yürüyüş yolu ve peyzaj çalışmalarıyla yeniden düzenlendi.

Öte yandan düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mahalle içerisindeki güzergahlarda da değişikliğe gidilerek, trafiğin daha akıcı ve güvenli olması sağlanacak.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:53 Kaynak: Bültenler
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