Harput'un tarihi dijital ortama taşındı - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ'ın simgesi Harput, sanal ortama taşındı.

Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, medeniyetler beşiği Harput'un tarihine ilişkin A'dan Z'ye görsel ve yazılı bilgilerin yer aldığı web sitesini hizmete sundu. Hazırlanan sitede Harput'un tarihi, kültürü, mutfağı, tarihi eserleri, kütüphanesi, geçmişten bugüne fotoğraflar, videolar ve haberler yer alıyor. Ayrıca web sayfasında 7/24 Harput'un izlenebileceği canlı yayınların yer aldığı bildirildi.

Elazığ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Son web teknolojileri ile desteklenen www. harput. web. tr, içerisinde yer alan arama motoru ile binlerce yazı ve makale arasından Harput ile ilgili tüm bilgilere hızlıca ulaşılmasını sağlıyor. Telefon, tablet ve bilgisayardan girişlerde web sitesinin responsive özelliğinden dolayı site tüm cihazlara uyumlu bir şekilde çalışıyor. Devam eden SEO çalışması tamamlandığında Türkiye'de ve Dünya'da google aramalarında 'Harput' yazıldığında ilk sayfa da ve ilk sırada çıkarak Harput ile ilgili insanların doğru bilgiye ulaşması harput.web.tr 'den sağlanacak. Sanal tur çalışması ile Harput'un internet sitesi üzerinden online olarak gezilmesi sağlanacak. Site, ziyaretçilerine önemli tarihi yerleri 3D sanal tur ile adeta yakından inceleme fırsatı sunacak" denildi. - ELAZIĞ