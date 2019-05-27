Son Dakika Haberleri: Harputluoğlu yeniden başkanlığa seçildi

Harputluoğlu yeniden başkanlığa seçildi

39 dakika önce

Anadolu Engelliler Derneği Genel Merkezi 5. olağan genel kurulda mevcut başkan Abidin Harputluoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Harputluoğlu yeniden başkanlığa seçildi, System.String[]
Anadolu Engelliler Derneği Genel Merkezi 5. olağan genel kurulda mevcut başkan Abidin Harputluoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Dernek binasında yapılan genel kurulda Abidin Harputluoğlu tek liste halinde seçime girdi. Abidin Harputluoğlu ve yönetimi yeniden göreve geldi.

Güven tazeleyen Genel Başkan Abidin Harputluoğlu, genel kurula katılan tüm üyeleri teşekkür ederek yeni yönetimin engelliler için hayırlı olmasını temenni etti.

Harputluoğlu, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da her zaman yanında olduk. Engellilerimizin istihdamının sağlanması, her yere ulaşımın sağlanması konusunda ve erişilebilirliği sağlanarak refah bir ortamda hayatlarını idame etmeleri için ellerinden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Ayrıca engellilerimiz toplumun vazgeçilmez bir ferdi olduğunu ve engellilerin de her şeye layık" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:17 Kaynak: İHA
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