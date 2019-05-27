Harputluoğlu yeniden başkanlığa seçildi
39 dakika önce
Anadolu Engelliler Derneği Genel Merkezi 5. olağan genel kurulda mevcut başkan Abidin Harputluoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.
Anadolu Engelliler Derneği Genel Merkezi 5. olağan genel kurulda mevcut başkan Abidin Harputluoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:17 Kaynak: İHA
Dernek binasında yapılan genel kurulda Abidin Harputluoğlu tek liste halinde seçime girdi. Abidin Harputluoğlu ve yönetimi yeniden göreve geldi.
Güven tazeleyen Genel Başkan Abidin Harputluoğlu, genel kurula katılan tüm üyeleri teşekkür ederek yeni yönetimin engelliler için hayırlı olmasını temenni etti.
Harputluoğlu, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da her zaman yanında olduk. Engellilerimizin istihdamının sağlanması, her yere ulaşımın sağlanması konusunda ve erişilebilirliği sağlanarak refah bir ortamda hayatlarını idame etmeleri için ellerinden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Ayrıca engellilerimiz toplumun vazgeçilmez bir ferdi olduğunu ve engellilerin de her şeye layık" diye konuştu. - ADIYAMAN
Erdoğan'ın Sözlerini "Canına Okumuşsun" Diyerek Eleştiren Oğuz Haksever'den Açıklama Geldi
Enerji Bakanı Dönmez: Seçim Sürecini Riske Atmayacak Şekilde Tüm Tedbirleri Aldık
Ekrem İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 27 Mayıs Paylaşımı
Suriyeli Sığınmacı, Sokak Ortasında Boğazı Kesilerek Öldürüldü