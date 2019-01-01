Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz Açıklaması

Şanlıurfa'nın Harran ilçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, "Yeni yılın aydınlık bir geleceğe adım atılması yolunda kadim bağlarımızı güçlendirmesi, umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretlerimizi artırması, başta cennet ülkemiz Türkiye olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız...

Şanlıurfa'nın Harran ilçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, "Yeni yılın aydınlık bir geleceğe adım atılması yolunda kadim bağlarımızı güçlendirmesi, umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretlerimizi artırması, başta cennet ülkemiz Türkiye olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir" dedi.



Özyavuz, yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajında, acısıyla tatlısıyla 2018 yılını geride bırakarak 2019 yılına girmenin heyecanını yaşadıklarını anımsatarak, yeni yılın herkes için güzel bir başlangıç olması temennisinde bulundu.



"Yeni yılda ülkemizin kalkınmada daha ileri gitmesi, refah ve huzur ortamının devam etmesi en büyük temennimizdir. Yeni yılda ilçemiz adına koyduğumuz hedefleri gerçekleştirebilmenin, halkımıza daha fazla sosyal ve ekonomik imkanlar sunabilmenin gayreti içerisinde olacağız. İlçemizin önüne yeni ufuklar açma, gelişimine ivme kazandırma konusunda azim ve kararlılığımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulunan Özyavuz, "Yeni yıllar geçen bir yılın muhasebesinin yapılmasının yanı sıra yeni yıla ilişkin yol haritasının yaşanan tecrübeler ışığında gözden geçirilmesine olanak sağlayan dönüm noktalarıdır. Bizler de bu anlayıştan hareketle geçmiş yılda hemşerilerimize daha iyi hizmet verme, ilçemizin potansiyelini daha iyi noktalara taşıma çabasıyla başta eğitim, sağlık, ulaşım olmak üzere hemen her alanda hayata geçirdiğimiz projeleri, 2019 yılında da aynı kararlılıkla sürdürerek ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Geride bıraktığımız yılda olduğu gibi, 2019 yılında da toplumun tüm kesimleriyle tam bir işbirliği ve dayanışma içinde eşsiz güzelliklere sahip, huzur ve hoşgörü kenti ilçemizi birçok alanda cazibe merkezi olan bir şehir haline getirmeye yönelik çalışmalarımıza aynı azim, kararlılık ve heyecanla devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği, halkımızın huzur ve güveni ile vatanımız, bayrağımız ve istiklalimiz uğruna hayatını feda etmekten tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Yeni yılın dünyada barışın, kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularının egemen olduğu, bir yıl olmasını temenni ediyor, tüm Harranlı hemşerilerimin yeni yılını tebrik ediyorum" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

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