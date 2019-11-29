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Harran'da acemi erler yemin etti

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde vatani görevini yapan 1999/4 tertip 1. grup acemi erler yemin etti.

Harran'da acemi erler yemin etti, System.String[]

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde vatani görevini yapan 1999/4 tertip 1. grup acemi erler yemin etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Veli Altuntaş günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından erler and içti.

Kaymakam Ömer Faruk Çelik, eğitimde başarılı olan erlere hediyeler verdi.

Tören, erlerin aileleriyle buluşmasıyla sona erdi.

Şanlıurfa, Jandarma, Harran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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