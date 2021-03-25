Harran'da ahşap kursuna katılan kursiyerler hem öğreniyor hem üretiyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Harran Kaymakamlığı tarafından kurulan ahşap atölyesindeki kurslara katılan kursiyerler, ahşap sanatının inceliklerini öğreniyor.

Harran Kaymakamlığı koordinesinde 2015 yılında kurulan kursa katılan kursiyerler, çocukların en büyük eğlencesi oyuncakları hazırlamak için ter döküyor.

Kursa katılan öğretmen Mücahide Yılmaz, ahşap sanatına olan merakından dolayı 45 kilometre uzaklıktan gelerek kursa katıldığını ifade etti.

Kursta öğrendiklerini görev yaptığı okuldaki öğrencilere de tanıttığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kaldığım kırsal mahalle uzak olmasına rağmen geliyorum, çünkü bu tarz kurslar beni oldukça cezbediyor. Burada bir şeyler öğreniyoruz. Kesim aşamasından boya aşamasına kadar hepsini öğrenip yapmaya başlıyoruz. Burada çeşitli hayvan figürleri, ve lazerle isim yazma gibi birçok şeyi yapmayı öğreniyoruz. Bu atölyeyi Harran'a kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum."

Atölyede eğitmen olarak görev yapan Şahin Doğan ise kursta aralarında öğretmenlerin de bulunduğu kursiyerlerin ahşap sanatını öğrendiğini anlattı.

Kurslarda kursiyerlere birçok ahşap yapım türünü öğrettiklerini belirten Doğan, "Şu an elimizde 11 çeşit hayvan figürü ahşap oyuncak var. Bu oyuncakları seçerken genelde çocuklarımızı cezbedecek oyuncaklar seçiyoruz. Kuzu, ördek, fil gibi oyuncakları seçerek çocuklara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ürettiğimiz oyuncakları satarak kursiyerlerimize eşit miktarda dağıtarak hem iş öğretip hem para kazandırmış oluyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Abdullah Köksel de yapımını öğrendikleri oyuncakları öğrencilerine de tanıtarak yapım aşamalarını öğretmeye çalıştığını dile getirdi.