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Harran'da engelli çocuğun yol talebi yerine getirildi - Son Dakika

Harran'da engelli çocuğun yol talebi yerine getirildi

02.11.2021 14:14
Harran'da engelli çocuğun yol talebi yerine getirildi

Harran ilçesinde engelli bir çocuğun yol talebi Harran Belediyesince gerçekleştirildi.

Harran ilçesinde engelli bir çocuğun yol talebi Harran Belediyesince gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Aslankuyusu Mahallesi'nde 7 yaşındaki engelli Ahmet Harun Argın'ın evlerinin bulunduğu yolun bozuk olmasından dolayı tekerlekli sandalye ile zorluklar yaşadığını öğrendi.

Özyavuz, ekiplere Ahmet Harun'un evinin bulunduğu kırsal mahallenin yollarının asfalt yapılması talimatını verdi.

Harran Belediyesi ekiplerinin başlattığı çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tamamlanan çalışmalarının hayırlı olmasını dileyen Özyavuz, vatandaşların yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, Ahmet Harun'a bir akülü tekerlekli sandalye hediyelerinin de olduğunu kaydetti.

Artık tekerlekli sandalyesiyle rahatça evden çıkıp arkadaşlarıyla vakit geçirebildiğini belirten Ahmet Harun ise Mahmut Özyavuz'a teşekkür etti.

Harran'da engelli çocuğun yol talebi yerine getirildi

Mahmut Özyavuz, Ahmet Harun, Engelli, Harran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Harran'da engelli çocuğun yol talebi yerine getirildi - Son Dakika


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