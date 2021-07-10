ŞANLIURFA - Harran'da sağlıkçılar Arapça anonslarla vatandaşları aşı olmaya çağırdı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan mobil aşı ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde Arapça ve Türkçe anonslarla vatandaşları aşı olmaya ikna etmeye çalıştı.

İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü aşı çalışmaları kapsamında oluşturulan mobil aşı ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Bu kapsamda özellikle kırsal mahalleleri kendilerine hedef seçen sağlık ekipleri, ev ev gezmenin yanında Arapça ve Türkçe anonslarla vatandaşları camiye davet etti.

Sağlık ekipleri, camiye gelen vatandaşları bilinçlendirerek aşı olmaya çağırdı.

Harran İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Halil Çiftçi, aşı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Çiftçi, tüm sağlık çalışanlarının yoğun bir mesai harcayarak ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ev ev dolaşarak herkesi aşılamaya çalıştığını söyledi.

Amaçlarının Harran'da çalınmadık kapı, gidilmedik yer kalmayana kadar çalışmalarını sürdürmek olduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Harran Devlet Hastanesi başta olmak üzere, sağlık ocaklarımızda ve sahada çalışan sağlıkçılarımıza gelerek vatandaşlarımız aşılarını olabilir.

Bugüne kadar Harran ilçesi genelinde yaklaşık 60 kırsal mahallemizde vatandaşlarımızı aşıladık. 1 Temmuz tarihi itibarıyla başladığımız çalışmalarımızda yüksek bir oran yakalayarak istediğimiz hedeflere adım adım yaklaşmaktayız. Bu süre zarfında Kaymakamımız Cihat Koç ile gece gündüz çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza ve ilgili yöneticilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."