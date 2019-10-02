Harran'da TYP kura çekimi yapıldı

Harran ilçesinde, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecekler için kura çekimi yapıldı.

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