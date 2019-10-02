Harran'da TYP kura çekimi yapıldı
1 saat önce
Harran ilçesinde, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecekler için kura çekimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:30 Kaynak: AA
Harran ilçesinde, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecekler için kura çekimi yapıldı.
İMKB Anadolu Lisesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 70 kişi 9 ay süreyle çalışmaya hak kazandı.
Kurada isimleri çıkanlar sevinç yaşadı.
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