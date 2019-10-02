Son Dakika Haberleri: Harran'da TYP kura çekimi yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Harran'da TYP kura çekimi yapıldı

1 saat önce

Harran ilçesinde, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecekler için kura çekimi yapıldı.

Harran'da TYP kura çekimi yapıldı, System.String[]

Harran ilçesinde, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecekler için kura çekimi yapıldı.

İMKB Anadolu Lisesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 70 kişi 9 ay süreyle çalışmaya hak kazandı.

Kurada isimleri çıkanlar sevinç yaşadı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Harran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temel Karamollaoğlu'nun ziyaret ettiği Ali Babacan: Malum çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor
Son dakika: Motorine 14 kuruş indirim geldi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in ses kayıtları sızdı: Tehdit ediyorsa gider savaşırsınız Bakan Akar'dan net mesaj: Hazırlıklarımızı yaptık, gerektiğinde kendi göbeğimizi keseriz!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:16:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Harran'da TYP kura çekimi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]