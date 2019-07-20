Son Dakika Haberleri: Harran Konteyner Kent kapatılıyor
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Harran Konteyner Kent kapatılıyor

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, kurulu olan 9 bin 500 Suriyelinin barındığı Harran Konteyner Kent kapanıyor.

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ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, kurulu olan 9 bin 500 Suriyelinin barındığı Harran Konteyner Kent kapanıyor.
Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü için çadır ve konteyner kentlerin kapatılmasına devam ediliyor. Daha önce Ceylanpınar, Suruç ve Akçakale kamplarının kapatıldığı Şanlıurfa'da bu kez de Harran Konteyner Kenti'nin kapatılacağı bildirildi.
Harran Konteynır Kent kampında barınan 9 bin 500 Suriyeliden kendi imkanlarıyla ev tutacak olanlara kira yardımı yapılacağı, kamplarda kalmak isteyenlerin ise Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan çadır kente gönderileceği öğrenildi.


Ceylanpınar, Şanlıurfa, Akçakale, Harran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:04 Kaynak: DHA
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