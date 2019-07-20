Harran Konteyner Kent kapatılıyor
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, kurulu olan 9 bin 500 Suriyelinin barındığı Harran Konteyner Kent kapanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:04 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Harran
ilçesinde, kurulu olan 9 bin 500 Suriyelinin barındığı Harran Konteyner Kent kapanıyor.
Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü için çadır ve konteyner kentlerin kapatılmasına devam ediliyor. Daha önce Ceylanpınar
, Suruç
ve Akçakale
kamplarının kapatıldığı Şanlıurfa
'da bu kez de Harran Konteyner Kenti'nin kapatılacağı bildirildi.
Harran Konteynır Kent kampında barınan 9 bin 500 Suriyeliden kendi imkanlarıyla ev tutacak olanlara kira yardımı yapılacağı, kamplarda kalmak isteyenlerin ise Kilis
'in Elbeyli
ilçesinde bulunan çadır kente gönderileceği öğrenildi.
Atatürk'ün 89 yıl önceki görüntüleri yeniden gündem oldu! Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı Kıbrıs, Yunanistan'a bağlanırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta aynı adımı atmaktan tereddüt etmeyiz