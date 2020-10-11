Harran Ovası'nda ilk kez üretilen yer fıstığı hasat edildi - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'daki Harran Ovası'nda, ilk kez ekilen yer fıstığının hasadı yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde Şanlıurfa'da başta, pamuk ve mısır olmak üzere buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünlerin ekim alanları artarken yöre çiftçisi alternatif ürünlere de ilgi gösteriyor.

Harran Ziraat Odasının yönlendirmesiyle ilçedeki 5 çiftçi, alternatif ürün olarak yaklaşık bin 200 dönüm araziye yer fıstığı ekti. Çiftçiler, yeni ürünün hasadını törenle yaptı.

Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, hasatta yaptığı konuşmada, çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Harran Ovası'nın bereketli topraklara sahip olduğunu aktaran Özyavuz, "Sadece mısır, pamuk veya buğday ile sınırlı değil yer fıstığının da yetiştirildiğini görüyoruz. Çiftçilerimize teşekkür ediyorum bu konuda öncü oldukları için bölgede yeni olan yer fıstığını İnşallah gelecek yıllarda alternatif ürün olarak yer fıstığını Harran Ovası'nda göreceğiz." dedi.

Yer fıstığı üreticilerinden Ali Çiçek ise pamuğu iki yıl üst üste ektiğini ve zarar ettiği için yer fıstığına yöneldiğini söyledi.

Fıstığın ekonomik değerinin yüksek olduğunu belirten Çiçek, "Daha önce cesaret edip de yer fıstığını eken hiç olmadı, biz çiftçi arkadaşlarla bir araya gelerek bu konuyu konuştuk, istişare ettik. Şu an Harran Ovası'nda 1200 dönüm kadar ekilmiş ve bugün hasadına başladık. Kalite olarak ve fiyat olarak çok iyi." diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ile bölgedeki bazı muhtar ve çiftçiler de hasat törenine katıldı.