Harran Ovası'nda ilk kez üretilen yer fıstığı hasat edildi - Son Dakika

Harran Ovası'nda ilk kez üretilen yer fıstığı hasat edildi

11.10.2020 11:17
Harran Ovası'nda ilk kez üretilen yer fıstığı hasat edildi, System.String[]

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'daki Harran Ovası'nda, ilk kez ekilen yer fıstığının hasadı yapıldı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'daki Harran Ovası'nda, ilk kez ekilen yer fıstığının hasadı yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yürütülen sulama yatırımları sayesinde Şanlıurfa'da başta, pamuk ve mısır olmak üzere buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünlerin ekim alanları artarken yöre çiftçisi alternatif ürünlere de ilgi gösteriyor.

Harran Ziraat Odasının yönlendirmesiyle ilçedeki 5 çiftçi, alternatif ürün olarak yaklaşık bin 200 dönüm araziye yer fıstığı ekti. Çiftçiler, yeni ürünün hasadını törenle yaptı.

Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, hasatta yaptığı konuşmada, çiftçilerin bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Harran Ovası'nın bereketli topraklara sahip olduğunu aktaran Özyavuz, "Sadece mısır, pamuk veya buğday ile sınırlı değil yer fıstığının da yetiştirildiğini görüyoruz. Çiftçilerimize teşekkür ediyorum bu konuda öncü oldukları için bölgede yeni olan yer fıstığını İnşallah gelecek yıllarda alternatif ürün olarak yer fıstığını Harran Ovası'nda göreceğiz." dedi.

Yer fıstığı üreticilerinden Ali Çiçek ise pamuğu iki yıl üst üste ektiğini ve zarar ettiği için yer fıstığına yöneldiğini söyledi.

Fıstığın ekonomik değerinin yüksek olduğunu belirten Çiçek, "Daha önce cesaret edip de yer fıstığını eken hiç olmadı, biz çiftçi arkadaşlarla bir araya gelerek bu konuyu konuştuk, istişare ettik. Şu an Harran Ovası'nda 1200 dönüm kadar ekilmiş ve bugün hasadına başladık. Kalite olarak ve fiyat olarak çok iyi." diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ile bölgedeki bazı muhtar ve çiftçiler de hasat törenine katıldı.

Harran Ovası, Şanlıurfa, Harran, Hasat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Harran Ovası'nda ilk kez üretilen yer fıstığı hasat edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli         
11:11
Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da Korona yokmuşçasına eğlendiler! İstanbul'un göbeğindeki dansözlü parti bu kadarına da "pes" dedirtti         
10:10
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı         
08:34
Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı         
08:01
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana         
14:33
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 11:31:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Harran Ovası'nda ilk kez üretilen yer fıstığı hasat edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei