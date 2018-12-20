Son Dakika Haberleri: Harran Turizmi Kadınların Liderliğinde Geliştiriliyor" Projesi

Harran Turizmi Kadınların Liderliğinde Geliştiriliyor" Projesi

13 saat önce

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından kadınların Harran turizmine katkısını sağlamayı amaçlayan proje kapsamında eğitim verildi.

Harran Turizmi Kadınların Liderliğinde Geliştiriliyor
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından kadınların Harran turizmine katkısını sağlamayı amaçlayan proje kapsamında eğitim verildi.

Harran Kaymakamlığı ile belediyenin yürüttüğü ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteklediği proje kapsamında, Harran Aile Destek Merkezi'nde proje tanıtım toplantısı düzenlendi.

Harran'da bulunan turizm alanlarının onarılıp turizme kazandırılması amaçlanan proje kapsamında kadınlara, liderlik, girişimcilik, konaklama, turist, servis, hijyen, yönetim, muhasebe, finansal okuryazarlık, iletişim ve pazarlama alanlarında eğitimler verilecek.

Proje sonunda onarılan turizm alanlarında eğitim alan kadınlar görev alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:30 Kaynak: AA

Karacadağ, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Harran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek

Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı İbrahim Tatlıses, AK Parti'ye Üye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 07:04:24. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Harran Turizmi Kadınların Liderliğinde Geliştiriliyor" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]