Harran Turizmi Kadınların Liderliğinde Geliştiriliyor" Projesi

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
tarafından kadınların Harran
turizmine katkısını sağlamayı amaçlayan proje kapsamında eğitim verildi.
Harran Kaymakamlığı ile belediyenin yürüttüğü ve Karacadağ
Kalkınma Ajansı'nın desteklediği proje kapsamında, Harran Aile Destek Merkezi'nde proje tanıtım toplantısı düzenlendi.
Harran'da bulunan turizm alanlarının onarılıp turizme kazandırılması amaçlanan proje kapsamında kadınlara, liderlik, girişimcilik, konaklama, turist
, servis, hijyen, yönetim, muhasebe, finansal okuryazarlık, iletişim ve pazarlama alanlarında eğitimler verilecek.
Proje sonunda onarılan turizm alanlarında eğitim alan kadınlar görev alacak.