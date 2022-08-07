"Sıcakta vücut direncini artıran yiyecek ve içeceklere ağırlık verin" önerisi - Son Dakika
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"Sıcakta vücut direncini artıran yiyecek ve içeceklere ağırlık verin" önerisi

07.08.2022 11:09

Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, yaz sıcaklıklarına karşı vücut direncini arttırmak için bol sıvı ve taze meyve sebze tüketimini önerdi.

Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, yaz sıcaklıklarına karşı vücut direncini arttırmak için bol sıvı ve taze meyve sebze tüketimini önerdi.

Hayoğlu, AA muhabirine, insan vücudunun büyük bir bölümünün sudan oluştuğunu hatırlatarak, son dönemlerdeki sıcak havalarda da vücudun ekstra takviyeye ihtiyacının olduğunu söyledi.

İnsan vücudundaki su kaybının yüzde 2 ila 3'e ulaştığı durumlarda halsizlik, vücut ısısının artması ve fiziksel performans düşüklüğünün oluşmaya başladığını belirten Hayoğlu, su kaybının artmasıyla ölüme kadar gidebilecek birçok olumsuzlukların görülebileceğine dikkati çekti.

Bunların önlenmesi için kaybedilen suyun yerine konulması gerektiğini vurgulayan Hayoğlu, şunları kaydetti:

"Vücudun direncini arttırmak ve salgınlardan korunmak hem de yaz sıcaklarına karşı dirençli olmak için özellikle vücudun su ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Su kaybı sırasında vücutta mineral madde de kaybolur. Mineral maddenin kaybolması vücuttaki elektrolit dengeyi bozar, bu dengenin bozulması sağlıklı bir insanda ve özellikle tansiyon sorunu olan kişilerde probleme yol açar. Bunu önlemek için vücudun hem su hem de farklı besinlerle direncin arttırılması gerekir. Özellikle yaz aylarında yetişkin bir insanın 2 ila 2,5 litre su içmesi gerekir. Mineral madde kaybını da takviye etmek amacıyla maden suyu içilebilir. Bunun yanında vücudu takviye etmek amacıyla yoğurt yenilmeli, ayran, taze hazırlanacak limonata içilmeli."

"Yazın yağlı gıdalardan uzak durun" uyarısı

Prof. Dr. Hayoğlu, yaz döneminde alınan gıdaların yağlı olmaması ve tıka basa yenilmemesinin önemine dikkati çekerek, bu dönemde balık, zeytinyağlı sebzeler ve salatanın tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Beslenme alışkanlıklarının da vücudun direncini arttırma noktasında önemli olduğunu anlatan Hayoğlu, "Sıvı alımının yanında beslenme açısından özellikle yaz aylarında vücudun direncini arttırmak bir dizi tedbir olmalı. Vücudun direncini arttırmak için bol miktarda yeşillik, taze meyve ve sebze tüketimi çok önemli. Mesela karpuz tüketmek hem serinletici açıdan hem de susuzluk açısından önemlidir." dedi.

Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, bunların yanı sıra ara öğün olarak ceviz, fındık ve fıstık gibi ürünlerin de tüketilmesinin vücudun dinç tutulması açısından faydalı olacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Harran Üniversitesi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sıcakta vücut direncini artıran yiyecek ve içeceklere ağırlık verin' önerisi - Son Dakika

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