Harran Üniversitesi laboratuvarında yapay zeka dönemi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Harran Üniversitesi laboratuvarında yapay zeka dönemi - Son Dakika

Harran Üniversitesi laboratuvarında yapay zeka dönemi

6 saat önce

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi, sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması ve teknolojinin etkin kullanılabilmesi amacıyla Tıbbi Biyokimya laboratuvarında yapay zeka programı dönemi hayata geçirildi.

Harran Üniversitesi laboratuvarında yapay zeka dönemi, System.String[]

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi, sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması ve teknolojinin etkin kullanılabilmesi amacıyla Tıbbi Biyokimya laboratuvarında yapay zeka programı dönemi hayata geçirildi. Uygulama ile gereksiz test yapılmasının önleneceği ve sonuçların daha hızlı değerlendirileceği belirtildi.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tıbbi Biyokimya laboratuvarında yapay zeka dönemi başlatıldı. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı görevlisi Doç. Dr. Ataman Günel, yapay zeka uygulaması ile araştırmaların sağlıklı olacağını, aynı zamanda vatandaşın sağlığa erişiminin kolaylaşıp tasarruf ve denetim olanağının ortaya çıkıp, tanı ve tedavide yol gösteren bir yaklaşım olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Klinik laboratuvarlarda çalışılan tanı testlerinin sağlık harcamalarına getirdiği yük, giderek büyüyen bir sorun haline geliyor. Hekimlerin malpraktis çekinceleri daha fazla test kodlanmasına neden oluyor. Hekimlerin yaptığı istemlerin tanı ve tedaviyi etkilemeden elimine edilmesi laboratuvarlarımızda artık yapay zeka programı ile sağlanıyor. Biyokimya Anabilim Dalı'nda görevli öğretim üyeleri tarafından tanımlanan algoritmalar ile 18 ayda 611 bin gereksiz testin çalışılması engellendi. Yaklaşık 300 bin lira tasarrufun sağlanması hastane döner sermaye giderleri açısından da pozitif etki oluşturdu. Türkiye genelinde 900 devlet hastanesinde bu yazılımın kurulması ile yıllık en az 200 milyon lira tasarruf sağlanabileceği tahmin ediliyor."

Yeni yılla birlikte bazı tekniklerin raporlanmasında yapay zekanın kullanılacağını ifade eden Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek, yapay zeka döneminin başlamasıyla birlikte hastalara gereksiz testlerin yapılmasının önüne geçileceğini belirterek şöyle konuştu.

"Sağlıkta yapay zeka döneminin başlamasıyla birlikte hem hızlı, hem de bir şey atlamama noktasında hekime yardımcı olan bir robotik sistemin Şanlıurfa'da hizmete girmesi memnuniyet verici bir durumdur. Sistem şüpheli bulduğu görüntüleri işaretleyerek raporlayacak, hekimin dikkatine sunacak. Bu şekilde hem küçüklüğü sebebiyle insan gözünden kaçabilecek lezyonların atlanması ve teşhisin gecikmesi engellenecek, hem de raporlama kalitesi artacak. Hastalara gereksiz test yapılmasını önleyecek, test sonuçlarını hızla değerlendirerek anormal sonuçları kısa sürede doktora ulaştıracak ve yan etkileri klinik belirtilerden önce fark edecek yapay zeka programları kullanılması tıbbi faydalar sağlayacaktır" dedi.


Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:28 Kaynak: DHA
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