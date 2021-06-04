Harran Üniversitesi'nde hazır giyim sektörü konuşuldu

Harran Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda Üniversite-Sanayi Buluşması etkinliği düzenlendi. Üniversite-Sanayi arasındaki iş birliklerini güçlendirmek, bölge ve Şanlıurfa'ya değer katma amaçlı projeler ortaya koymaya yönelik "Şanlıurfa'da Hazır Giyim Sektörü" konulu webinar zoom programı üzerinden gerçekleştirildi.

Üniversite-Sanayi iş birliği buluşmaları kapsamında hazır giyim sektörüne yönelik Harran Üniversitesi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan programa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa OSB Bölge Müdür Yardımcısı İrfan Al, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım ve Ofis Koordinatörü Yunus Çolak, KOSGEP Müdürü İdris Erkeksoy, OSB Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Program Başkanı Öğr. Gör. Fahrünnisa Sayım, Mosi Tekstil Fabrika Müdürü Serdar Önder, Miyar Tekstil Firma Sahibi Ali Güneş, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut İnan, Decent Moda Konfeksiyon Genel Müdürü Hasan Kurşun, Karbel Konfeksiyon Fabrika Müdürü Salih Azak, Akdoku Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Özgür ve yüksekokul öğretim elemanları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde gıda sektöründe bir azalma olmadığını gördük. Hazır giyim sektöründe belli bir oranda azalma oldu fakat bu sefer farklı olarak e-ticaret canlandı. Giyim sektörü insanların her zaman önemli tüketim unsurlarıdır. Bu konuda markalaşma da çok önemlidir. Üniversite olarak sanayicilerimizle iş birliğine önem veren bir kurumuz. Şanlıurfa'da hazır giyim sektörünün de gelişmesine yönelik akademik anlamda katkı sunmayı hedefliyoruz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Verimli bir toplantı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplantının devamında ise katılımcılar, Üniversite Sanayi iş birliğinin önemi, sağlayacağı katkılar ve hazır giyim sektörünün gelişmesine yönelik sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sektör temsilcileri, resmi kurum ve işletmelerde yetkili kişilerle bir araya gelinerek yapılan toplantıda, hazır giyim sektörünün güncel durumu ve sorunlarının ortaya konulması, Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nun ve Giyim Üretim Teknolojisi Programının tanıtılması, işletmelerin kurumlardan beklenti ve taleplerinin belirtilmesi gibi konular ele alındı. - ŞANLIURFA