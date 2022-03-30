Harran Üniversitesi'nde otizm farkındalık paneli gerçekleştirildi - Son Dakika
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Harran Üniversitesi'nde otizm farkındalık paneli gerçekleştirildi

30.03.2022 11:17
Harran Üniversitesi'nde otizm farkındalık paneli gerçekleştirildi

Harran Üniversitesi'nde (HRÜ) otizm farkındalık paneli düzenlendi.

Harran Üniversitesi'nde (HRÜ) otizm farkındalık paneli düzenlendi.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı işbirliğinde düzenlenen otizm farkındalık paneli, Fen- Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda yapıldı.

Otizm konusunda farkındalık yaratmak, otizmin erken tanılanmasını sağlamak, çocuk ve ailelerin yaşadıkları sorunlara uzman ve ebeveyn gözüyle çözüm bulmak amacıyla yapılan programda katılımcılar tarafından çeşitli sunumlarla gerçekleştirildi.

Program sonunda katılımcılar, otizmli çocuklar tarafından yapılan resim ve el işlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Etkinliğe HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Harran Üniversitesi, Edebiyat, Çocuk, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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