Harran Üniversitesi'nde temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Harran Üniversitesi'nde temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi - Son Dakika

Harran Üniversitesi'nde temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi

6 saat önce

Harran Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörlüğünce, hizmet verdikleri alan itibariyle büyük titizlik gerektiren iş kolunda görev yapan temizlik personellerine eğitimler verildi.

Harran Üniversitesi'nde temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi, System.String[]

Harran Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörlüğünce, hizmet verdikleri alan itibariyle büyük titizlik gerektiren iş kolunda görev yapan temizlik personellerine eğitimler verildi.


İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının saha gözlemleri sonucu tespit edilen hususlarda verilen eğitimlerde hijyen kuralları, iş sağlığı ve kişisel koruyucu donanımların doğru kullanım şekilleri uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca İSG eğiticileri tarafından çalışanlara yeni tip korona virüs (COVID-19) ve korunma yolları hakkında da bilgiler aktarıldı. Eğitimlerin, sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Sınıf, yemekhane, kütüphane ve ortak alanlar başta olmak üzere tüm kampüslerimizde geçtiğimiz haftadan beridir dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin olduğu kadar çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği de bizim için çok önemli. Bu nedenle kötü bir durumla karşılaşmamak adına çalışanlarımıza yönelik bilgilendirme eğitimlerimize ağırlık veriyoruz. Temizliğin standartlarını öğrenmeli, benimsemeliyiz. Hijyen standartlarına uygulamalarımızda tam riayet etmeliyiz. Toplu korunma ve kişisel korunma tedbirlerine uygun hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.


İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörü Prof.Dr. Güzel Yılmaz'ın yönetiminde sabah Osmanbey Yerleşkesinde temizlik personellerine yönelik yapılan eğitimler,servis hizmeti sunan ve makam şoförlüğü görevindeki personellerle devam etti. Öğleden sonra diğer kampüslerde de aynı uygulamalar gerçekleştirildi. - ŞANLIURFA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:58 Kaynak: İHA

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