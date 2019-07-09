Son Dakika Haberleri: Harran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef oldu
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Harran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef oldu

45 dakika önce

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde bulunan yapay gölette yapılan temizlik sırasında çok sayıda balık ölümü meydana geldi.

Harran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef oldu, System.String[]
ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde bulunan yapay gölette yapılan temizlik sırasında çok sayıda balık ölümü meydana geldi. Balık ölümlerine tepki gösteren öğrenciler, gölette yapılan çalışmaların videosunu çekip sosyal medyada yayımladı.
Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde bulunan yapay göletin tatil sürecinde boşaltılarak temizliği yapıldı. Göletteki atık, eşya ve çöplerin toplandığı çalışmalar sırasında çok sayıda balık ise sudaki oksijen yetersizliğinden dolayı telef oldu. Göletteki balıkların öldüğünü fark eden bazı öğrenciler ise yaşananları cep telefonu kameralarıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Öğrencilerin tepki gösterdiği balık ölümlerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterdi.
Tepkiler üzerine Harran Üniversitesi yönetimi de Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada balıkların yüzde 95'lik kısmının zarar görmeden aktarıldığı belirtilerek, "Çalışmalar sırasında göletlerde bulunan balıkların yüzde 95'lik kısmı aktarılmıştır. Yüzey alanı 20 dönüm civarında olup oldukça geniş bir alanda işlem gerçekleştirilmektedir. Bu tip çalışmalarda yüzde10'luk zayiat daima kabul edilir. Aktarılan balıklarda da ölüm olmamıştır" denildi.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:21 Kaynak: DHA
Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Güncel
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