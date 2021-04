Harran Üniversitesi öğrencisi Balkan şampiyonu oldu

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Hüseyin Can, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Balkan Maraton Şampiyonası'nda birinci oldu.

Daha önce Avrupa ve Balkan 2'nciliği ile dünya 3'üncülüğü elde eden Türkiye'nin parlayan yıldızı Hüseyin Can, geçtiğimiz günlerde dünyanın en hızlı sekiz yarı maratonundan biri olan N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonunda 2 bin 500 kişi arasında 4. olarak büyük bir başarı elde etmişti.

Hüseyin Can'ın birinciliği elde ettiği Balkan Maraton Şampiyonası'nda, Türkiye erkekler kategorisi takım sıralamasında 5 puanla Ukrayna'nın önünde ilk sırada yer alarak ülke olarak birinciliği kazandı. 25 Nisan'da Ukrayna Kiev'de düzenlenen 42 kilometrelik maratonda 2 saat 19 dakika 22 saniye ile en iyi derecesini koşarak Balkan Şampiyonu olan antrenörlük bölümü öğrencisi Hüseyin Can, temmuz ayında başlayacak olan 2021 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etme yolunda büyük başarı elde etti. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Hüseyin Can, "Ukrayna'da Ay Yıldızlı bayrağı göklere çektim. Bu benim için ayrı bir gurur. Şu an Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümünde öğrenim görüyorum. Hedefim, Üniversiteler Dünya Şampiyonası ve 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda üniversitemi, Şanlıurfamı ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmektir. Başarımda desteklerini esirgemeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve Harran Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'e şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Hüseyin Can'ın uluslararası arenada elde etti başarılara bir yenisini daha eklemesinin kendilerini gururlandırdığını belirten Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Gökhan, "Bu gibi önemli başarılar, bölgemizde daha çok yetenekli sporcuların yetişmesine katkı sağlayacaktır. Harran Üniversitesi BESYO olarak, öğrencimiz Hüseyin Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Hüseyin Can'ı yarışmalarda gururla izlediğini belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Öğrencimizi gönülden kutluyorum. Daha nice güzel başarılara imza atmasını diliyorum. Hüseyin'in ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olması Harran Üniversitesi ailesi olarak bizleri onurlandırmıştır" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA