Harran Üniversitesi personeline afet eğitimi verildi - Son Dakika

Harran Üniversitesi (HRÜ) personellerine yönelik kurtarma, koruma ve yangın söndürme konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa AFAD Müdürlüğü tarafından, HRÜ'de görev yapan akademik ve idari personele Temel Afet Bilinci Eğitimi, Yangın ve Tahliye Tatbikatı eğitimi verildi. Osmanbey Yerleşkesi Mühendislik Fakültesinde düzenlenen eğitimlere katılan 450 personele, kurtarma, koruma ve yangın söndürme konularında ilk olarak teorik eğitimler verildi. Düzenlenen eğitimlerin ardından, katılımcılar yangın söndürme, ilk yardım ve kurtarma gibi konularda uygulama yaptırıldı.