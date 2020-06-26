Harran Üniversitesi "yüksek basınçlı hava ile masaj yapan koltuk sistemi" için patent aldı - Son Dakika

Harran Üniversitesi "yüksek basınçlı hava ile masaj yapan koltuk sistemi" için patent aldı

Harran Üniversitesinin (HRÜ), bacakları ve ayaklarında dolaşım bozukluğu bulunan hastalar için geliştirdiği hiperbarik sistemine tam uyumlu, "yüksek basınçlı hava ile masaj yapan koltuk sistemi"nin patentini aldığı bildirildi.

Harran Üniversitesinin (HRÜ), bacakları ve ayaklarında dolaşım bozukluğu bulunan hastalar için geliştirdiği hiperbarik sistemine tam uyumlu, "yüksek basınçlı hava ile masaj yapan koltuk sistemi"nin patentini aldığı bildirildi.

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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, HRÜ Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ali Erdal Güneş'in, basınç odasında tedavi gören bacak ve ayaklarda dolaşım bozukluğu olan hastalar için koltuk sistemi geliştirdiği belirtildi.

Sistemin, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Bilimsel Araştırma Proje (HÜBAP) Koordinatörlüğü desteğiyle Türk Patent Enstitüsüne yapılan başvurunun ardından, "Hiperbarik Sistemlere Tam Uyumlu Yüksek Basınçlı Hava ile Masaj Yapan Koltuk Sistemi" ismiyle patent onay belgesinin alındığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneş, bacak ve ayaklarında dolaşım bozukluğu bulunan hastalar için çalışma yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarda hiperbarik oksijen tedavisi alanların yaklaşık yüzde 40'ı dolaşım bozuklukları olan hastalardan oluşmaktadır. Buluşumuz ile özellikle dolaşım bozukluğu olan ve hiperbarik oksijen tedavisinden faydalanma oranı az hastalarda başarı olasılığını arttıracaktır. Patent başvuru süresinden onay alınmasına kadar geçen süre yaklaşık 3 yıl. Bu süre içerisinde desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım."

Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hançer ise Türkiye'nin teknolojik yetkinlik haritasında üst sıralarda yer almak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Erdal Güneş, Harran, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:55 Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Harran Üniversitesi 'yüksek basınçlı hava ile masaj yapan koltuk sistemi' için patent aldı - Son Dakika

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