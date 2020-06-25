Harran Üniversitesinde ipek böcekçiliğinde ilk hasat yapıldı - Son Dakika

Harran Üniversitesinde ipek böcekçiliğinde ilk hasat yapıldı

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesince (HRÜ) bölgede ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılması kapsamında, "Kozamı örüyorum, bursumu alıyorum" sloganıyla başlatılan projede ilk koza hasadı yapıldı.

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesince (HRÜ) bölgede ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılması kapsamında, "Kozamı örüyorum, bursumu alıyorum" sloganıyla başlatılan projede ilk koza hasadı yapıldı.

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HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kozabirlik tarafından gönderilen ipek böceği yumurtaları, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde deneme amacıyla beslenmeye başlamıştı. Yoğun uğraşı ve uygun şartların sağlanması sonucu 45 günlük süre içinde koza oluşumu gerçekleşti. İlk kozaların hasadı ise düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa'nın geçmiş kültüründe var olan ipek böcekçiliğinin yeniden hayat bulmasına öncülük edeceğine inandıklarını belirtti.

Çalışmalara devam edildiğini ifade eden Çelik, "Deneme amaçlı yapılan ilk yetiştiricilikte başarı sağladık. İleride ipek böceğinden kozaya, kozadan ipliğe ve iplikten halıya dönüştürecek bir entegre sistemin kurulması, bu işteki katma değeri daha da arttıracak ve aynı zamanda istihdama katkı sağlamış olacaktır. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokol sayesinde her yıl 10 bin dut ağacının ekimi sağlanacak olup, geniş çaplı bir ipek böceği yetiştiriciliği planlanmaktayız. Bu arada öğrencilerimizi de projede değerlendirerek burs alma imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Harran, Koza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Harran Üniversitesinde ipek böcekçiliğinde ilk hasat yapıldı - Son Dakika

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