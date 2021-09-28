Harran Üniversitesinde yeni akademik yılı töreni yapıldı - Son Dakika

Harran Üniversitesinin (HRÜ), 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Üniversiten yapılan açıklamaya göre, Osmanbey Yerleşkesi El-Battani Kütüphanesi önünde düzenlenen tören öncesi, "Eski Harran Okulundan Harran Üniversitesine" isimli Aidiyet Anıtının açılışı yapıldı.

Törende konuşan HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, HRÜ'nün büyük bir aile olduğunu ifade etti.

Üniversitede 50'ye yakın akademik birim bulunduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti.

"Bin 166 öğretim elemanı ve 2 binin üzerinde de idari personelle yaklaşık 29 bin öğrencimize hizmet etmekteyiz. Geniş bir yabancı öğrenci kitlesine hitap ediyoruz. 37 ülkeden yabancı öğrencimiz var. Toplam öğrenci sayımızın yaklaşık yüzde 12'si yabancı öğrencidir. Eğitim kalitesi açısından çok önemli yenilikler gerçekleştirdik. Son iki yılda Bologna kriterlerini yenileyerek çağdaş bir üniversite konseptine doğru ilerlemeye başladık. Diğer taraftan da akreditasyon bizim olmazsa olmazlarımızdandır. İki bölümümüzle başladık, 2022'nin sonuna kadar 20'nin üzerinde bölümümüzü akredite etmeyi planlıyoruz."

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise açılış programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu'nun "Uzay yarışında nereye gidiyoruz" konulu ilk dersiyle tören tamamlandı.