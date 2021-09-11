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Harran Üniversitesinde "yoğunlaştırılmış güneş kolektörü" geliştirildi - Son Dakika

Harran Üniversitesinde "yoğunlaştırılmış güneş kolektörü" geliştirildi

11.09.2021 11:06
Harran Üniversitesinde

Harran Üniversitesi (HRÜ) bünyesindeki GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezinde (GAPYENEV) geliştirilen "yoğunlaştırılmış güneş kolektörü" ile geleneksel kolektörlere göre daha yüksek sıcaklıkta akışkan elde edildi.

Harran Üniversitesi (HRÜ) bünyesindeki GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezinde (GAPYENEV) geliştirilen "yoğunlaştırılmış güneş kolektörü" ile geleneksel kolektörlere göre daha yüksek sıcaklıkta akışkan elde edildi.

Üniversitenin, makine, elektrik-elektronik, fizik ve bilgisayar mühendisliği bölümleri akademisyenlerinden oluşturulan ekip, TÜBİTAK'ın desteğiyle "Yenilikçi Yerli Endüstriyel Ölçekte Fresnel Kolektör Geliştirmesi ve Prototip Üretimi" projesi için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın ardından, yerel imkanlarla yoğunlaştırılmış güneş kolektörü tasarlanarak, prototip hazırlandı.

Çizgisel yoğunlaştırmalı güneş enerjisi teknolojisiyle çalışan prototipte, aynaya gelen güneş ışınlarıyla 200 derecenin üzerinde akışkan sıcaklığı elde ediliyor. Buradan elde edilen ısı, sanayi ve tarım sektörü başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilecek.

GAPYENEV Merkezi Müdürü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Azmi Aktacir, AA muhabirine, iklim değişiklikleriyle yenilenebilir enerjinin öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Bilim insanları olarak yenilenebilir enerji sistemleri üzerinde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda yoğunlaştırılmış güneş kolektörü tasarladıklarını belirten Aktacir, şöyle konuştu:

"Bu güneş kolektörü güneşten gelen enerjiyi belli bir alana yoğunlaştırarak enerji miktarını yükseltmiş oluyor. Güneş enerjisiyle kullanılan geleneksel kolektörlerde akışkan sıcaklığı 70-80 dereceye kadar çıkarılırken, geliştirdiğimiz bu tür yoğunlaştırılmış güneş kolektöründe 200 derecenin üzerinde çıkabiliyor. Bu teknolojide güneş enerjisi kullanıldığı için herhangi bir fosil yakıt tüketimi söz konusu değil. Özellikle organize sanayi bölgelerinde harcanan fosil yakıt yerine güneş enerjisi teknolojisiyle burada kurduğumuz sistemle her türlü ısı ihtiyacı karşılanıyor."

"Rekabet güçlerini artırarak yeni pazarlara girebilecekler"

Prof. Dr. Aktacir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneşli gün sayısının fazla olduğuna işaret ederek, güneş enerjisi sisteminin kullanımı açısından büyük avantaj sağlayacağını söyledi.

Gıdaların kontrollü ortamda kurutulmasının önemli üstünlük sağlayacağını dile getiren Aktacir, şunları kaydetti:

"Fresnel tipi güneş kolektörlerini modern kurutma tesislerinde kullanabiliriz. Böylece üretimde hem yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacağız hem de üretimi daha ucuza mal edebileceğiz. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta üretimin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla olması tercih sebebi olabiliyor. Üreticiler, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim yaparak o ürünün daha değerli olmasını sağlayabilir. Böylece ihracat açısından rekabet güçlerini artırarak yeni pazarlara kolayca girebileceklerdir. Avrupa Birliğine ihraç ürünlerde yenilebilir enerji kaynağı kullanımı belirleyici bir faktör olacaktır."

Harran Üniversitesinde yoğunlaştırılmış güneş kolektörü geliştirildi
Harran Üniversitesinde yoğunlaştırılmış güneş kolektörü geliştirildi
Harran Üniversitesinde yoğunlaştırılmış güneş kolektörü geliştirildi
Harran Üniversitesinde yoğunlaştırılmış güneş kolektörü geliştirildi
Harran Üniversitesinde yoğunlaştırılmış güneş kolektörü geliştirildi

Yenilenebilir Enerji, Harran Üniversitesi, Enerji, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Harran Üniversitesinde 'yoğunlaştırılmış güneş kolektörü' geliştirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Harran Üniversitesinde "yoğunlaştırılmış güneş kolektörü" geliştirildi - Son Dakika
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