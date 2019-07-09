Son Dakika Haberleri: Harran Üniversitesindeki balık ölümleri iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Harran Üniversitesindeki balık ölümleri iddiası

1 saat önce

Harran Üniversitesinden, yerleşke içerisindeki havuzda yapılan temizleme çalışmalarında aktarım sırasında balık ölümü yaşandığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Harran Üniversitesindeki balık ölümleri iddiası, System.String[]
Harran, Güncel
Harran Üniversitesinden, yerleşke içerisindeki havuzda yapılan temizleme çalışmalarında aktarım sırasında balık ölümü yaşandığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Harran Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Osmanbey Kampüsü'nde bulunan yapay gölette yapılan temizlik çalışmaları sırasında balık ölümleri meydana geldiğine ilişkin sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, göletin büyüklüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Çalışmalar sırasında göletlerde bulunan balıkların yüzde 95'lik kısmı aktarılmıştır. Yüzey alanı 20 dönüm civarında olup oldukça geniş bir alanda işlem gerçekleştirilmektedir. Bu tip çalışmalarda yüzde 10'luk zayiat daima kabul edilir. Aktarılan balıklarda da ölüm olmamıştır. Taşıma esnasında gerekli hassasiyet en üst seviyede gösterilmiştir. Tüm bu çalışmalar uzmanlar denetiminde yürütülmektedir."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Didem Soydan, sevgilisi için cesur pozlarından vazgeçti! ABD'de bulunan ünlü eğlence parkı Disneyland'da çıkan kavganın görüntüleri sosyal medyada olay oldu Adana'da astsubay dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Hülya Avşar'dan takipçilerine yeni şarkı müjdesi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 00:37:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Harran Üniversitesindeki balık ölümleri iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]