Son Dakika Haberleri: Harran Üniversitesinden alabalık üreticilerine teknik destek
Son Dakika Güncel Harran Üniversitesinden alabalık üreticilerine teknik destek - Son Dakika

Harran Üniversitesinden alabalık üreticilerine teknik destek

6 saat önce

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ethem Karaağaçlıoğlu ve Birecik MYO Müdürü Doç. Dr. Muhammet Yaşar Dörtbudak ile beraber Birecik'te alabalık üretim çiftliklerinde incelemelerde bulundu.

Harran Üniversitesinden alabalık üreticilerine teknik destek, System.String[]

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ethem Karaağaçlıoğlu ve Birecik MYO Müdürü Doç. Dr. Muhammet Yaşar Dörtbudak ile beraber Birecik'te alabalık üretim çiftliklerinde incelemelerde bulundu.


Fırat nehri üzerinde kurulmuş olan balık tesislerinde incelemeler yapan Rektör Çelik, üreticilere her türlü bilimsel ve teknik destek vermeye hazır olduklarını belirterek balık üreticilerini, balık kalitesini ve verimini arttırmak üzere Teknokent'te firma kurarak Ar-Ge yapmaya davet etti. Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hançer ise balık yemi, nitelikli balık yavrusu üretimi ve balık hastalıkları konusunda Harran Üniversitesi olarak üreticilere katkı sunacaklarını söyledi.


İnceleme gezisi sonunda Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında Tunç Alabalık firması ile Birecik Meslek Yüksekokulu arasında BAP destekli bir araştırma projesinin desteklenmesine karar verildi. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Birecik, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Bir disiplin süreci başlatılması gündemimizde yok Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 20:59:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Harran Üniversitesinden alabalık üreticilerine teknik destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]