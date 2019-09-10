Harran Üniversitesinden Atatürk Üniversitesi'nin çalışmalarına yakın İlgi

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Siverekli, Genel Sekreter Abdülhalim Dündar ve çeşitli birim yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.



Harran Üniversitesi yönetiminin gerçekleştirdiği ziyarette üniversitelerin ikili ilişkileri ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılan görüşmelerde; eğitim, bilim, kültür ve sanat dalları ile tüm eğitim öğretim alanlarında ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar ile her düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapmak, ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif faaliyetler ve bilimsel toplantılar gerçekleştirmek ve her iki üniversiteyi de uygun şekilde tanıtıcı faaliyetler yapılması konuları ele alındı.



Rektör Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversiteler arasında gerçekleştirilecek iş birliklerinin ülkemizin hedefleri ve çıkarları doğrultusunda yapılması gerektiğini söyledi.



Atatürk Üniversitesinin "Yeni YÖK Vizyonu Yaklaşımını" dikkate alarak eğitim, AR-GE, sanayi ve topluma fayda anlamında çalışmalar yürüterek yoluna devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, üniversitenin tüm fikirlere açık, çağa uyum sağlayan ve uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti.



Konuğu Rektör Mehmet Sabri Çelik ve yönetimine Atatürk Üniversitesinin yakın zamanda kurulan birimlerini gezdiren Rektör Çomaklı, çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.



Yeni Nesil Üniversitesi Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan Kurumsal İletişim Direktörlüğü, (KİD) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Metodoloji Ofisi, Lisans Eğitim Koordinatörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini (BAP) ile Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (DAYTAM) ziyaret eden Çelik, Atatürk Üniversitesinin örmek alınacak çalışmalara imza attığını söyledi.



Harran Üniversitesinde gerçekleştirilmesi planlanan plan ve projelerde, Atatürk Üniversitesinin rol model alınacağını belirten Rektör Çelik, üniversite bünyesinde hayata geçirilecek yeni birimlere Atatürk Üniversitesi modelinin entegre edileceğini söyledi. - ERZURUM