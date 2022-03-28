HARRANLI ÇOCUKLARIN HAMBURGER ÖDÜLLÜ PARKUR YARIŞI - Son Dakika
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HARRANLI ÇOCUKLARIN HAMBURGER ÖDÜLLÜ PARKUR YARIŞI

28.03.2022 15:55

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde engel tahtası, havuz ve lastiklerden oluşan oyun parkurunda eğlenen çocuklar, yarış sonrası hamburger ödülü aldı.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde engel tahtası, havuz ve lastiklerden oluşan oyun parkurunda eğlenen çocuklar, yarış sonrası hamburger ödülü aldı.

Beden eğitimi öğretmenliğinden mezun Ali Çeçen, Yedikardeş Mahallesi'nde park ve eğlence imkanlarından yoksun çocuklar için geçen yıl oyun parkuru oluşturdu. Çocukların yarış görüntülerinin ardından Harran Belediyesi'nce mahalleye oyun alanı kuruldu.

Engel tahtası, havuz ve lastiklerden oluşan yeni parkurda 2 gruba ayrılan çocuklar, oyun oynadı. Rampa koşusuyla başlayan parkurda araç lastiklerinin arasından geçen çocuklar, havuzda yüzerek 100 metrelik mesafede yarışı önde tamamlamaya çalıştı. Çocuklar doyasıya eğlenirken, yarış sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından hamburger dağıtıldı.

HARRANLI ÇOCUKLARIN HAMBURGER ÖDÜLLÜ PARKUR YARIŞI
HARRANLI ÇOCUKLARIN HAMBURGER ÖDÜLLÜ PARKUR YARIŞI
HARRANLI ÇOCUKLARIN HAMBURGER ÖDÜLLÜ PARKUR YARIŞI

YORUMLAR
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oyunlar, Harran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HARRANLI ÇOCUKLARIN HAMBURGER ÖDÜLLÜ PARKUR YARIŞI - Son Dakika


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