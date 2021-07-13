HARRANLI ÇOCUKLARIN YENİ YARIŞ PARKURU HEYECANI - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde merdiven, araç lastiği ve tahtalardan oluşturulan parkura çocukların kıyasıya mücadelesi sosyal medyada büyük ilgi görmesi üzerine mahalleye yeni yarış alanı yapıldı.

Harran ilçesine bağlı kırsal Yedikardeş Mahallesi'nde yaşayan Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan Ali Çeçen, çevresinde park ve farklı eğlence imkanı bulunmayan bölgeye çocukların oyun oynayabilecekleri küçük bir yarışma parkuru oluşturdu. Çeşitli araçların lastiği, tahta, pet şişe, havuz ve merdivenlerden oluşturulan parkurda, çocuklar kıyasıya mücadele etti. Çocukların zorlu parkurda yarışma anlarını cep telefonu ile kaydeden Çeçen, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Kısa sürede büyük beğeni alan eğlencede, parkurda araç lastiklerinin arasından geçen çocuklar, yüksekten atlayıp havuzda yüzerek, 100 metrelik mesafede yarışı önde tamamlamaya çalışıyor.

'Gönüllüler' ve 'Ünlüler' diye iki takıma ayrılan yarışmacıların kıyasıya mücadelesi sosyal medyada ilgi çekiyor. Yarışı kazanan takıma ise kente özgü olan ve parkurda hazırlanan tereyağlı bulgur pilavı ile büyükleri tarafından yoğurulan çiğ köfte ödül yemeği olarak ikram ediliyor.

YENİ PARKURA KAVUŞTULAR

Harran'a bağlı kırsal Yedikardeş Mahallesinde yaşayanların imece usulüyle kurulan parkurda gerçekleştirilen yarışmalar, artık modern görünümlü alanda yapılmaya başlandı. Yaz aylarında çocukların vakitlerini eğlenceli bir halde geçirmeleri için Harran Belediyesi tarafından yaptırılan yeni parkurda boş tarla da iş makinesişyle temizlenip düzleştirildi. Ardından engel tahtası, havuz, lastiklerden oluşan yeni alan yaptırılarak çocukların hizmetine sunuldu. Yeni parkura kavuşan çocuklar ve mahalle sakinleri belediye yetkililerine teşekkür etti.