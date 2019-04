Harranlı Miniklerin "Müzik Perisi"

Küçük yaşına rağmen piyanodan kemana, ukuleleden gitara kadar birçok enstrümanı çalabilen ve 8 yıldır İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümüne yarı zamanlı devam eden 14 yaşındaki Sera Çamaş, Harranlı köy çocuklarını müzikle buluşturuyor.

Müzikteki başarısı ve güzel sesiyle dikkati çeken İstanbullu "müzik perisi" Çamaş, geçen yıl bir etkinlikte bir araya geldiği Harranlı çocukları müzikle tanıştırmak için kolları sıvadı.



Hemen çalışmalara başlayan Çamaş, ilçedeki 6 köy okulunda 200 civarında çocukla müzik atölyeleri yaptı, her birinin ukulele çalmasını sağladı. Miniklere nota öğretip Fazıl Say dinleten küçük kız, Harranlı çocuklarla türküler söyledi.



Başlattığı müzik eğitiminin kalıcı olması için her okula bir org götürmek amacıyla sosyal medyadan kampanya başlatan Sera Çamaş'a aralarında ünlülerin de bulunduğu ülkenin farklı yerlerinden birçok kişi destekte bulundu.



Bu sayede yaklaşık 50 org toplayan Çamaş, bunları Harranlı çocuklarla buluşturmak için yollara düştü. Uçsuz bucaksız yollarda zaman zaman zorlansa da azminden ve müzik tutkusundan ödün vermeyen Sera, okul ziyaretlerinde org hediye edip çocuklara çalışıyor.



Çocukları çeşitli hediyelerle de sevindiren Çamaş, topladığı kitaplarla köy okullarına müzik kütüphanesi de kuruyor.



Sera Çamaş, Türkiye'nin farklı kentlerine ulaşabilmek için projesine vatandaşlardan destek bekliyor.



"Müzik evrensel ve birleştirici bir dil"



Org getirdiği Sıralı Mahallesi'nde AA muhabirine açıklamada bulunan Çamaş, geçen yıl ebru atölyesi yapmak amacıyla geldiği Harran'a müziği çok sevdiği için bir de müzik atölyesi yapmak istediğini söyledi.



Çocukların bu şekilde çok mutlu olduğunu fark ettiğini anlatan Sera Çamaş, şöyle konuştu:



"Çocuklara klasik müzik dinlettim, Fazıl Say dinlettim, notaları öğrettim. Bir de hepsine teker teker ukulele çaldırdım. Aslında o zaman fark ettim ki müziğe çok ilgililer ve çok öğrenmek istiyorlar. Müzikle çok mutlu olduklarını gördüm. Bu yüzden ben yokken de çalışabilmeleri için onlara bir şeyler götürmek istedim. Müzikte piyano temel enstrüman olduğu için piyano götürmeye karar verdim. Müzik evrensel ve birleştirici bir dildir. Çocukların illaki müzisyen olması gerekmiyor ama müziğin onların hayatının her alanında olmasını ve olumlu etkilerinden yararlanmalarını, konuşabilecekleri ve kendilerini anlatabilecekleri bir dilleri olsun istedim."



Geçen yılki atölye görüntülerinden bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaşıp destek istediğini ve bu videoyu dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın da paylaştığını aktaran Çamaş, bu sayede birçok kişiye ulaştığını söyledi.



Sera Çamaş, lise eğitiminin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümüne yarı zamanlı devam ettiğini anımsatarak, heyecanla sürdürdüğü proje sayesinde kısa sürede 50 civarında org topladığını anlattı.



Harran'da 20 okula org dağıtacağını ve yaklaşık 500 çocuğa ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan Çamaş, geri kalan enstrümanları ise kendilerine ulaşan farklı kentlere ulaştırmayı amaçladığını belirtti.



"Hayatımın sonuna kadar buna devam edebilirim"



Sera Çamaş, şimdiye kadar çok olumlu tepkiler aldığını ve projeyi tüm ülkeye yaymayı hedeflediğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Proje kapsamında çok sayıda kitap, ansiklopedi ve farklı hediyeler yollayan oldu. Bunlarla da Harran'da bir kütüphane yapmayı planlıyoruz. Ulaştığımız her yere kütüphane kurmayı amaçlıyoruz. Bu sayede orada çocuklar kitaplardan da yararlanabilecekler. Biz ebru atölyelerini eğitimde dezavantajlı diye adlandırılan gruplarla yapıyorduk, geçen yıl ilk önce bir köy okuluna girdiğimde notaları ve müziği anlattığında ne kadar ilgili ve öğrenmek istediklerini gördüğüm için hep buralarda çalışmak istedim ve onlara müzikle ilgili bir şeyler katmak istedim. Sekiz yıldır yarı zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar bölümündeyim. Aynı zamanda okulun orkestrasında keman ve ukulele çalıyorum ve piyanistim. Elektro gitar çalıyorum birazcık bağlama ve mızıka deniyorum. Her zaman müzikle iç içe olmayı çok seviyorum. En büyük hedefim çocuklarla çalışmak çünkü bu beni çok motive ediyor. Buradaki pozitif enerji ve bildiklerimden başkalarına bir şeyler katmak çok hoşuma gidiyor o yüzden hayatımın sonuna kadar buna devam edebilirim."



Çalışmaların ardından Harranlı öğrenciler ile bir koro oluşturmak istediğinin altını çizen Çamaş, Göbeklitepe Yılı dolayısıyla da Göbeklitepe Ören Yeri'nde çocuklarla konser vermeyi amaçladığını sözlerine ekledi.



Sıralı İlkokulu'nda eğitim gören Helin Gündoğan ise geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Sera Çamaş ile tanıştıklarını ve birlikte çalışmaya başladıklarını ifade etti.



Ebru sanatının yanı sıra nota ve ukulele çalıştıklarını anlatan Gündoğan, "Onu çok seviyoruz. Bize bilmediğimiz birçok şey öğretti. Sera abla sayesinde hayata bakışımız değişti. Şimdi de okulumuza org getirdi. Bunu çalmayı öğrenip, festival yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

